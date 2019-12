HP 17-bs022nd (1VN62EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Begin oktober 2017 is de HP 17-bs022nd ingekocht bij ElectronicPartner (EP) voor 699 euro. De laptop was op dat moment ook verkrijgbaar bij Informatique, Alternate, Bol en Wehkamp. Deze 17,3 inch laptop is lekker groot. De Core i3-processor is van een ouder model, maar door hem aan te vullen met een 256 GB SSD is deze laptop best vlot. Deze laptop kan zo'n 6,5 uur op een accu werken. Dat is redelijk. De laptop heeft zowel een snelle vaste netwerkaansluiting als ondersteuning voor de huidige wifi-standaard 802.11ac. De accu is eenvoudig vervangbaar zonder de laptop open te maken.