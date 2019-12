Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De HP 17-by0958nd kochten we op 30 juli in bij Coolblue voor 749 euro. Het is een erg complete 17 inch laptop met een snelle quad-core i5-processor en een 256 GB ssd. De opslagruimte zou wat groter mogen zijn, maar er is ook een dvd-brander aan boord voor opslag. Die laatste is een voorziening dat een paar jaar geleden nog standaard was, maar tegenwoordig niet veel meer voorkomt. De accuwerktijd is net vijf uur: niet bijzonder goed. Voor een 17 inch laptop valt het gewicht mee: hij weegt 2,3 kilo. Het werkgeheugen is standaard 8 GB, maar is verder uit te breiden tot 16 GB. De laptop open je door de onderkant los te trekken, hiervoor moet je eerst 10 schroefjes losdraaien. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip. Die kun je zelf vervangen indien nodig.