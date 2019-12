HP 17-y020nd (F1X33EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AMD A8-processor van de 17-y020nd (F1X33EA) klinkt snel, maar is dat niet. De harde schijf is met 1 TB erg groot. Wel is het een vlotte SSHD en dat maakt deze laptop in de praktijk fijn om mee te werken. Het is echter geen racemonster. De nertwerkvoorzieningen zijn traag, maar voor mensen met een gemiddeld internetabonnement ruim voldoende. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,