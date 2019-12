HP Envy 15-u025 X360 (J3R74EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een twist, x360 noemt HP het en dat betekent dat het scherm kan draaien. Daardoor wordt het een soor tablet met een standaard. De afwerking van dit model is wat meer luxe, maar de Core i3-processor is niet enorm snel. Wel is dit model voorzien van een SSHD (combinatie harde schijf en SSD) waardoor hij vrij vlot is. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,