HP Omen 17-an183nd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is gericht op gamers, maar dan niet al te veeleisende. De Nvidia GeForce GTX1050 videokaart is geschikt om moderne games te spelen, maar dan niet in de allerhoogste kwaliteit. De Intel Core i7-processor is pijlsnel en maakt hem daarnaast ook geschikt voor zwaar werk. Ook heb je een SSD voor het snel opstarten van de laptop en een harde schijf voor het opslaan van veel of grote bestanden tot je beschikking. Wel is deze laptop groot en zwaar, dankzij het 17,3 inch scherm. Hij weegt maar liefst 3,4 kilo en dat maakt hem niet geschikt om veel mee te nemen. De accuwerktijd is een kleine 7 uur en dat is vrij goed voor een laptop met deze specificaties. We hebben deze laptop voor €1200 gekocht bij Mediamarkt.