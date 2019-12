HP Pavilion 17-e101ed (F5C26EA)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

AMD A8-4500M: dat is de naam van de processor. Dat klinkt als heel wat, maar in de praktijk is dit zeer zeker geen snelle laptop. Pluspunten zijn het 8 GB-grote werkgeheugen en de 750 GB harde schijf. HP heeft gekozen voor een vrij luxe afwerking, maar wat betere prestaties waren welkom geweest, waardoor deze computer vooral geschikt is wie maar af en toe met de laptop werkt en voornamelijk gebruikmaakt van internet en mail. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,