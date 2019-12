Kurio C15200 Smart Tablet

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De C15200 Smart Tablet is begin oktober 2015 door ons ingekocht voor de test bij Wehkamp. In die periode was hij ook verkrijgbaar bij o.a. Bart Smit, Intertoys, Bol en Coolblue. Het is een compacte blauwe tablet met magnetisch gekoppeld keyboarddock, gericht op kinderen. Hij heeft een redelijk IPS beeldscherm met een helaas wat lage resolutie. Verder heeft hij een trage Intel Atom processor en slechts 1 GB werkgeheugen en netto 18,2 GB opslag (Windows neemt veel ruimte in). Het toetsenbord is eigenlijk te klein om prettig op te werken, maar voor kinderen mogelijk nog bruikbaar. De C15200 'kraakt' in zijn dock doordat plastic over plastic schuurt. Het apparaat heeft micro USB aansluiting, jammer genoeg is er geen adapter naar een 'normaal' formaat USB-aansluiting meegeleverd. Er zit een klein papieren boekje bij waarin de belangrijkste informatie kort en bondig wordt besproken. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsen