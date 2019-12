Lenovo 330S-15IKB (81F500YSMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Lenovo heeft een vlotte Intel i5 quad core-processor aan boord en is daarmee ook geschikt voor zwaardere taken en het gebruik van meerdere programma's tegelijk. Er is ook een AMD grafische processor ingebouwd, maar die is niet zo snel. Voor het spelen van games is deze laptop dan ook niet geschikt. Voor een 15-inch laptop is hij met een gewicht van 1,86 kilo behoorlijk licht, en daarmee makkelijk onderweg mee te nemen. De 256 GB-opslag is wat aan de krappe kant maar voldoende voor wie geen grote verzamelingen aan programma's of bestanden heeft. Deze laptop werkt zo'n zes uur op een accu, dat is een redelijke score. We hebben deze laptop ingekocht bij Wehkamp.nl.