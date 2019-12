Lenovo IdeaPad 120S-14IAP (81A50093MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een simpele basislaptop met een behoorlijk laag gewicht van 1,5 kilo. De Celeron-processor is traag en de 64 GB flashopslag weinig. Je houdt hiervan bovendien maar 34 GB over voor je eigen bestanden. Opvallend voor een laptop in deze prijsklasse is zijn full hd-scherm en 802.11ac wifi-adapter voor snel draadloos internet. Zijn accuduur van zo'n 6 uur is redelijk. We kochten de Lenovo IdeaPad 120S voor €299 in bij bol.com. Hij was toen voor dezelfde prijs bij BCC te koop maar is daar op het moment van schrijven tijdelijk niet leverbaar.