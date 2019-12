Lenovo IdeaPad 300-17ISK (80QH006YMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad 300-17ISK (80QH006YMH) heeft een vlotte i5-processor en een SSD. Deze combinatie maakt hem lekker snel. Nadeel is de erg beperkte capaciteit van de SSD, waardoor er minder ruimte is voor je eigen bestanden. Zolang je niet al je foto's en video's op de laptop zet zal je hier geen last van hebben. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,