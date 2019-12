Lenovo IdeaPad 300-17ISK (80QH00A2MH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De IdeaPad 300-17ISK (80QH00A2MH) is een instaplaptop met eenvoudige onderdelen. De Pentium processor is een nieuw model en die is aanmerkelijk sneller dan zijn voorgangers en komt zelfs in de buurt van de duurdere i3 processor qua prestaties. De trage harde schijf maakt hem minder vlot dan mogelijk zou zijn met een snellere disk zoals een SSD. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,