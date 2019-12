Lenovo IdeaPad 330-17IKB (81DK005WMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 17,3 inch IdeaPad 330-17IKB van het merk Lenovo hebben we halverwege februari 2019 gekocht voor net geen 450 euro bij Expert. De laptop is daar voor zover wij hebben gezien exclusief verkrijgbaar. Hij heeft een langzame Pentium-processor aan boord, wel start hij snel op dankzij de 256 GB grote ssd. Het scherm valt een beetje tegen en de accuwerktijd is niet zo geweldig: 4,5 uur. Voor de liefhebber is het leuk dat er een optisch station is ingebouwd voor het afspelen of schrijven van cd's en dvd's, want die zien we steeds minder in laptops. Na het verwijderen van maar liefst 14 schroeven kun je de onderkant van deze laptop wegwrikken. Daarna kun je zelf indien nodig accu, opslag, werkgeheugen of wifi-chip vervangen. Je kunt ook het standaard meegeleverde werkgeheugen van 4 GB uitbreiden tot maximaal het dubbele.