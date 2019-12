Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL00HWMH) Goud is een luxe laptop met een mooie aluminium behuizing, al is de onderkant van kunststof. De i5-proessor werkt samen met een SSD en een harde schijf. Zo hebt u voldoende opslag tot uw beschikking. De accuwerktijd is 5,5 uur en dat is wat minder dan sommige andere laptops bieden in deze klasse. De accu, de SSD en de wifi-module zijn vervangbaar, maar dat is enkel mogelijk na het verwijderen van de onderplaat die vast zit met 13 schroeven. Na het openmaken van de laptop zie je dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd. De laptop is in de kleuren brons en grijs op de markt gebracht.