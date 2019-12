Lenovo Legion Y530 (81FV00GKMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De naam Legion gebruikt Lenovo om gaming laptops aan te duiden. Zo is dit model uitgerust met een zeer krachtige Intel Core i7 processor en maar liefst 16 GB aan werkgeheugen. Deze combinatie, aangevuld met een de Nvidia Geforce GTX 1050 Ti, maakt hem geschikt om moderne pc games op te spelen. De opslag bestaat uit een 1TB harde schijf en een 256 GB ssd, wat ruim voldoende is om een flink aantal bestanden en games op zetten. Met een gewicht van 2,3 kilo is de laptop wel aan de zware kant. Ook is hij niet erg zuinig: de accuwerktijd is met zo'n 5 uur niet erg lang. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant Lenovo.