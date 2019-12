Medion Akoya E7416T (MD 99377)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Akoya E7416T (MD 99377) is een goedkope 17 inch laptop met trage Intel Pentium processor, 4GB werkgeheugen en een 1 TB harde schijf. Hij is voorzien van een matig beeldscherm met lage resolutie. Een lage resoltie betekent dat er weinig beeldpunten beschikbaar zijn waardoor er minder scherpe beelden mogelijk zijn. De gebruikte harde schijf is een relatief snel 7200 rpm model, waardoor de prestaties relatief goed zijn.