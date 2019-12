Toshiba Satellite C55-A-1N9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vlotte laptop met redelijke specificaties zoals een vlotte Intel Core i5-processor, 6 GB werkgeheugen en een 500 GB harde schijf. De laptop is uitgevoerd in een witte kleur. De werktijd op de accu valt heel erg tegen. Zelfs als we het rustig aan doen haalt hij de 2,5 uur niet. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,