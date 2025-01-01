WINIXZERO Pro (AZPU370-IWE)
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Dit product hebben we niet getest.
- Geclaimde luchtreinigingssnelheid: -
- Geclaimde maximale kamergrootte: 120 m²
- Richtprijs vervangende filter(s): -
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Expert review
Opgenomen in onze expert review
- Wat is er goed aan de WINIX ZERO Pro (AZPU370-IWE)?
- Wat is er niet goed aan de WINIX ZERO Pro (AZPU370-IWE)?
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