Samsung Xpress M2070FW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwart-witprinter kan printen, scannen en kopieren. De maximale papiergrootte is A4. Let op: De printerdivisie van Samsung is tegenwoordig van HP. Ondersteuning voor deze printer is daarom terug te vinden op support.hp.com. Er is automatische papierdoorvoer voor het scannen en kopieren. Verbinding maken met WiFi is mogelijk.