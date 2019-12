Samsung Xpress M2835DW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwart-witprinter kan alleen printen. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. De maximale papiergrootte is A4. Let op: De printerdivisie van Samsung is tegenwoordig van HP. Ondersteuning voor deze printer is daarom terug te vinden op support.hp.com. Verbinding maken met WiFi is mogelijk.