Duurzaam op vakantie

Duurzaam vakantie vieren

Wat betreft milieuontlasting gaat niets boven kamperen. Wie wat meer comfort waardeert, komt qua CO2-uitstoot met een huisje of hotel ongeveer gelijk uit. Meer luxe is meer uitstoot.

Veel hotels bevorderen inmiddels het hergebruiken van handdoeken. Helaas staat de verwarming in veel hotels standaard op 22 ⁰C. Of staat de airco in de zomer juist erg hoog. Een milieuvriendelijke oplossing is om overdag de gordijnen dicht te doen en 's nachts het raam open te houden. Hiermee kun je het gebruik van airco op een hete hotelkamer beperken.

Uitgebreidere milieumaatregelen vind je bijvoorbeeld bij accommodaties met het Green Key-label. Dit is een internationaal keurmerk voor de toerismebranche dat eisen stelt aan milieu en natuur.

Actieve vakanties

Niets doen is een uitstekende vakantie-instelling en uitermate milieuvriendelijk. Iets ondernemen kan zeer verschillend uitpakken.

Zwemmen in open water, snorkelen, wandelen en fietsen leveren nauwelijks milieubelasting op.

(Jet)skiën, golfen, safari's en alle gemotoriseerde activiteiten kunnen natuur en milieu sterk verstoren, beschadigen en vervuilen.

3 weken niets doen op een strand kan klimaatneutraal, tenzij je dat doet in een ver oord als Thailand. Het vervoer en het verblijf in een luxe resort veroorzaken makkelijk een uitstoot van 6000 kilo CO2. Tien keer zo veel als een wandelvakantie in Frankrijk met een tent als onderkomen en de eigen auto als vervoermiddel.

Souvenirs

Vermijd souvenirs die gemaakt zijn van wilde planten, dieren en beschermde soorten. Let bij slangen- en krokodillenleer op dat ze CITES-gecertificeerd zijn. Of souvenirs onder dubieuze omstandigheden worden geproduceerd valt vaak moeilijk te achterhalen. Maar iets direct van de maker kopen, zorgt meestal dat het geld goed terechtkomt.

CO2-compensatie

Er bestaan diverse systemen waarmee je de CO2-last van een reis kan berekenen. Ook staat daar hoe je kunt compenseren door te investeren in bijvoorbeeld bosaanplant en duurzame energie. Rekenmethoden laten nogal eens verschillende uitkomsten en compensatieprijzen zien. Daarom is het fenomeen niet onomstreden. Uiteraard is het voorkomen van CO2-uitstoot in alle gevallen beter dan het 'afkopen' ervan.

