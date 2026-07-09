iRobot (Roomba) robotstofzuiger

iRobot bracht al in 2002 een robotstofzuiger op de markt. Nu kun je kiezen uit meerdere modellen. Een iRobot-robotstofzuiger (Roomba) helpt om je vloer bij te houden. In onze test zie je hoe goed deze robotstofzuigers werken.

iRobot-robotstofzuiger kopen

Als je een iRobot-robotstofzuiger gaat kopen, kun je kiezen uit verschillende Roomba-modellen. De functies verschillen per model. Sommige robots hebben een dweilfunctie of legen zelf hun stofbakje.

Bedenk eerst wat je belangrijk vindt. Een robotstofzuiger houdt je vloer bij, maar werkt minder goed in ruimtes met veel spullen of obstakels. Let bij het kopen vooral op functies. Denk aan dweilen, automatisch legen, app-bediening en navigatie.

Door vooraf keuzes te maken, kies je makkelijker een passende iRobot-robotstofzuiger.

De beste iRobot-robotstofzuiger

Wij onderzoeken hoe iRobot-robotstofzuigers presteren. We meten hoe goed Roomba-modellen stof en grote kruimels verwijderen van harde vloeren en tapijt. Ook kijken we hoe goed ze huisdierharen uit tapijt halen. En we kijken hoe goed ze stof uit kieren, langs muren en plinten opzuigen.

Daarnaast testen we hoe de robot navigeert. Daarbij kijken we hoe hij reageert op hindernissen, virtuele muren en trappen. Ook meten we of hij geen delen overslaat en terugkeert naar het laadstation.

Ook het gebruik telt mee. Zo kijken we naar onderhoud, bediening en het legen van de stofbak of het laadstation.

Verder meten we energiegebruik en geluid. De testresultaten laten zien hoe iRobot-robotstofzuigers op deze onderdelen scoren.

iRobot-robotstofzuigers vergelijken

Als je iRobot-robotstofzuigers vergelijkt, zie je snel verschillen tussen Roomba-modellen. In de vergelijker filter je op prijs en testresultaten. Je kunt ook filteren op kenmerken zoals dweilfunctie, automatisch legen en app-bediening.

Je kunt iRobot-robotstofzuigers ook vergelijken op hoogte, geluidsniveau en eigenschappen voor navigatie. Zo krijg je een duidelijk beeld van de onderlinge verschillen.