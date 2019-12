Buitenlandse smartphone goedkoper

Wat is een buitenlands toestel?

Een buitenlands toestel, heet ook wel een 'grijs import model'. Dit is een buitenlands toestel, bijvoorbeeld een smartphone, gekocht in Nederland. Het heet grijze import omdat het niet via een 'officiële' weg is geïmporteerd. Of het apparaat is niet specifiek voor de Nederlandse markt gemaakt. Denk aan andere instellingen en wel of niet voorgeïnstalleerde apps.

Het gaat dus niet om een nep of fake toestel. Het is ook niet illegaal. De Europese markt is namelijk 1 markt en een (web)winkel mag dus inkopen in het buitenland.

Wat zijn de voordelen?

Het grote voordeel is de prijs: die is vaak lager. Soms wordt een buitenlands toestel ergens anders eerder op de markt gebracht. Dan ben jij één van de eersten die het toestel in handen heeft.

Zijn er ook nadelen?

Ja, die kunnen er zijn, maar het hoeft niet. Zo kunnen er buitenlandse apps op je telefoon staan die je er moeilijk afkrijgt. Ook kunnen sommige Nederlandse apps niet werken. Of je krijgt veel later een update van het besturingssysteem.

Dat laatste vinden wij een kwalijke zaak. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je apparaat altijd veilig is en het blijft doen. Fabrikanten moeten toestellen dus van updates voorzien. Steun onze actie Updaten!

En wat nu als het toestel kapot gaat?

Dan ga je gewoon terug naar de winkel waar je het grijze import model hebt gekocht. Die is verantwoordelijk voor een goed functionerend toestel, buitenlands of niet. Als er problemen zijn, dan moet de verkoper die oplossen.

