Vier steelstofzuigers vergeleken

Eerste indruk|Een steelstofzuiger is een handige aanvulling op je gewone stofzuiger, maar geen vervanging. We testten 4 steelstofzuigers. Alleen de AEG-Electrolux AG5012 krijgt een voldoende, zij het een mager zesje. Wat zijn de plus- en minpunten van elk model?

Een steelstofzuiger pak je er gemakkelijk eventjes bij. Niet gehinderd door een snoer beweeg je soepel over de vloer. Harde vloeren maken deze vier steelstofzuigers goed schoon, maar met tapijt hebben ze meer moeite. Ze stoten tijdens het zuigen nogal wat stof weer de ruimte in. Niet geschikt als je allergisch bent voor stof. Het stofreservoir moet ook vaak geleegd, omdat hij klein is, wat ook geen fris klusje is. We testten vier steelstofzuigers en vergelijken de resultaten. Géén van de geteste steelstofzuigers is een volwaardige vervanger voor een sledestofzuiger.

AEG-Electrolux AG5012 UltraPower

Van de 4 geteste steelstofzuigers is deze steelstofzuiger de enige die van ons een voldoende eindoordeel krijgt. Hij zuigt op tapijt goed en weet ook huisdierharen zeer goed op te zuigen. Met kieren en plinten heeft hij moeite. Hij scoort het laagste van de 4 geteste steelstofzuigers op gebruiksgemak.

De AEG-Electrolux AG5012 UltraPower is met z'n bijna 3 kg de zwaarste van de geteste steelstofzuigers en heeft de grootste capaciteit om stof op te vangen. Hij zuigt na 3,5 uur opladen zo'n 20 minuten achtereen. Hij heeft een led-licht voor op het mondstuk. Er worden geen extra borstels bijgeleverd. Hij kost €280.

Testoordeel 6,0 Zuigprestaties tapijt zuigen: 6,8

harde vloeren zuigen: 8,9

stof uit kieren zuigen: 1,0

huisdierharen opzuigen: 9,7

langs plinten stofzuiger: 1,0

kruimels opzuigen: 9,3

confetti opzuigen: 9,6 Overig stofuitstoot: 4,3

geluid: 4,6 Gebruiksgemak gebruiksaanwijzing: 5,0

gebruik van stofreservoir: 5,4

gebruik van knoppen: 6,9

mondstuk schoonmaken: 5,5

gemak zuigen van bekleding: 3,2

gemak trap zuigen: 7,0

gemak zuigen onder lage meubels: 2,5

glijden over tapijt: 7

glijden over harde vloer: 10

opbergen: 9,3

stabiliteit (verticaal): 3,9

stevigheid en degelijkheid: 7,7

Dyson DC45 Animalpro

Deze Dyson DC45 Animalpro zuigt tapijt en kieren redelijk en plinten goed, maar heeft veel moeite met huisdierharen en confetti. Ook is de gebruikstijd kort en maakt hij veel geluid. Deze steelstofzuiger is de enige van de 4 geteste modellen met een voldoende voor stofuitstoot.

De Dyson DC45 Animalpro is een bijzonder gevormde steelstofzuiger van 2,3 kg. De opvangbak voor het stof zit bij de greep. De stofzuiger wordt geleverd met een vloerborstel en een turbo-, kieren- en meubelmondstuk. Deze accessoires worden in de stofzuiger opgeborgen. De Dyson heeft ruim 5 uur nodig om volledig op te laden, om er vervolgens 9,5 minuten mee te kunnen zuigen. Hij kost €360.

Testoordeel 5,6 Zuigprestaties tapijt zuigen: 4,6

harde vloeren zuigen: 9,5

stof uit kieren zuigen: 5,4

huisdierharen opzuigen: 4,3

stofzuigen langs plinten: 7,5

kruimels opzuigen: 8,2

confetti opzuigen: 1,0 Overig stofuitstoot: 6,1

geluid: 2,4 Gebruiksgemak gebruiksaanwijzing: 5,2

gebruik van stofreservoir: 5,0

gebruik van knoppen: 6,7

mondstuk schoonmaken: 3,2

gemak zuigen van bekleding: 6,1

gemak trap zuigen: 8,4

gemak zuigen onder lage meubels: 4,8

glijden over tapijt: 7

glijden over harde vloer: 7

opbergen: 9,3

stabiliteit (verticaal): 1,0

stevigheid en degelijkheid: 5,5

Electrolux ZB2941 Ergorapido Plus

Electrolux ZB2941 Ergorapido Plus is makkelijk te gebruiken maar hij zuigt niet als beste.

De Electrolux ZB2941 Ergorapido Plus (18V) bestaat uit een steelstofzuiger en een kruimelzuiger. Hij weegt 2,5 kg en wordt geleverd met vloerborstel, kieren- en borstelmondstuk. Deze accessoires zijn in de oplader opgeborgen.

Na ruim 4 uur is de steelstofzuiger volledig opgeladen. Je kunt er dan 12 minuten mee stofzuigen. Hij heeft een led-licht voor op het mondstuk. Hij kost €220.

Testoordeel 5,3 Zuigprestaties tapijt zuigen: 4,4

harde vloeren zuigen: 8,6

stof uit kieren zuigen: 1,0

huisdierharen opzuigen: 5,3

stofzuigen langs plinten: 1,0

kruimels opzuigen: 9,0

confetti opzuigen: 6,4 Overig stofuitstoot: 2,8

geluid: 4,6 Gebruiksgemak gebruiksaanwijzing: 6,8

gebruik van stofreservoir (eruit nemen en terugplaatsen, legen): 5,8

gebruik van knoppen: 6,9

mondstuk schoonmaken: 5,5

gemak zuigen van bekleding: 7,7

gemak trap zuigen: 8,4

gemak zuigen onder lage meubels: 2,5

glijden over tapijt: 7

glijden over harde vloer: 10

opbergen: 9,3

stabiliteit (verticaal): 1,0

stevigheid en degelijkheid: 7,0

Nilfisk Handy 2-in-1

Van de 4 geteste steelstofzuigers heeft de Nilfisk Handy 2-in-1 de laagste totaalscore. Zuigen doet hij niet best, behalve op harde vloer. Wel is deze stofzuiger makkelijk in gebruik.

De Nilfisk Handy 2-in-1 heeft een kruimelzuiger in de steelstofzuiger. Hij weegt 2,4 kg. Het opladen duurt ruim 4,5 uur om vervolgens ruim 26 minuten te kunnen stofzuigen. Hij heeft een inklapbare steel, waardoor er minder ruimte nodig is om op te bergen. Deze steelstofzuiger is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Hij kost €160.

Testoordeel 5,1 Zuigprestaties tapijt zuigen: 4,3

harde vloeren zuigen: 9,7

stof uit kieren zuigen: 1,0

huisdierharen opzuigen: 1,2

stofzuigen langs plinten: 1,0

kruimels opzuigen: 8,6

confetti opzuigen: 3,3 Overig stofuitstoot: 2,9

geluid: 4,3 Gebruiksgemak gebruiksaanwijzing: 6,6

gebruik van stofreservoir (eruit nemen en terugplaatsen, legen): 5,0

gebruik van knoppen: 6,6

mondstuk schoonmaken: 3,2

gemak zuigen van bekleding: 7,7

gemak trap zuigen: 8,4

gemak zuigen onder lage meubels: 2,5

glijden over tapijt: 7,7

glijden over harde vloer: 9,3

opbergen: 9,3

stabiliteit (verticaal): 5,5

stevigheid en degelijkheid: 7,0

