Je tablet synchroniseren: stappenplan

Tip: Regelmatig synchroniseren is belangrijk omdat je dan ook een back-up maakt.

Apple iPad (iPadOS 13)

Hoe synchroniseer je een iPad met iTunes op een computer?

Android tablets

Wanneer je een Gmail-account instelt op een Android tablet, worden een aantal zaken automatisch gesynchroniseerd. Denk aan e-mail, contactpersonen en de agenda.

Er is geen algemene manier om snel en eenvoudig inhoud zoals foto's, documenten, muziek of video te synchroniseren, zoals met iTunes. Je kunt bestanden wel handmatig kopiëren van de computer naar de tablet (of andersom). Hoe je dat doet, lees je in onderstaand stappenplan

Bekijk ook onze uitgebreide stappenplannen voor het overzetten en bekijken van films en series voor je iPad en Android tablet.