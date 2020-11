Prijs €6,99 per maand of €69,99 per jaar

Conclusie: veelbelovend

Disney+ abonnee wordt je voor een scherpe prijs. Daarvoor krijg je populaire films en series van Disney, Pixar, Marvel, National Geographic en 20th Century Fox in maximaal 4K-kwaliteit.

Hoe werkt Disney+?

Disney+ gebruik je met een app voor smartphones en tablets met Android en iOS. Daarnaast zijn er ook smart tv apps voor televisies met Android TV, LG- en Samsung-smart tv's. Er zijn ook apps voor de Roku, Apple TV, Xbox One en Playstation 4 en is het mogelijk de dienst in je browser te bekijken.

Disney+ ondersteunt Chromecast. Een volledig bijgewerkt overzicht van apparaten en platforms staat op de site van Disney+.

De apps zijn gratis te downloaden, maar voordat je films of series kunt kijken moet je een profiel aanmaken en een abonnement afsluiten. Dat abonnement kost 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.

Groots aanbod

Op Disney+ bekijk je op dit moment films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic die allemaal hun eigen tegel hebben voor makkelijke toegang.

Ook films en series van 20th Century Fox worden aangeboden, waaronder alle 30 seizoenen van The Simpsons. Alleen heeft 20th Century Fox nog geen eigen tegel.

Daarnaast werkt Disney aan films en series die exclusief zijn voor hun on demand-dienst. Nieuwere films en series zijn beschikbaar in 4K HDR.

Een tikje onhandig is het dat Disney+ niet laat zien bij welke films en series 4K beschikbaar is. Onder het kopje 4K Ultra HD en HDR is wel een selectie video's zichtbaar.

Al met al wil de dienst in zijn eerste jaar 500 bestaande films en 7500 afleveringen van bestaande series aanbieden, plus 10 originele films en 25 originele series.

Netflix biedt op het moment van schrijven ruim 3500 films en series in Nederland. Veel video's die nu al op Disney+ staan, zijn ook in een Nederlands gesproken versie beschikbaar. En de Nederlandse ondertitelingen zijn van hoge kwaliteit.

Disney weg bij Netflix

Disney is een van de grootste entertainmentbedrijven ter wereld. Wanneer je nu naar Netflix of concurrenten gaat, kom je daar nog veel video's tegen van Pixar, Marvel en Disney. De contracten met Netflix en andere concurrenten verlopen, waardoor Disney+ de beste plek wordt voor Disney-content.

Als kijker krijg je over het geheel een beter aanbod, maar dan moet je abonnee worden van meerdere videostreamingdiensten.

Offline kijken

Films en series kijken met Disney+ vereist een internetverbinding. Maar offline kijken kan ook, bijvoorbeeld wanneer je onderweg bent. Door een film of serie aan te klikken en op de pijl onder de titel te klikken, sla je de film op. In het instellingenmenu kies je vooraf hoe hoog de kwaliteit is waarin je de content downloadt.

Een 20 minuten durende aflevering van een serie neemt zo’n 80MB aan ruimte in beslag in de laagste resolutie. De opgeslagen content is vervolgens in de app van Disney+ te bekijken. Voor het offline beschikbaar maken van content worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Meerdere gebruikers

Net als bij Netflix is het bij Disney+ mogelijk meerdere gebruikers aan te maken. De dienst staat maximaal 7 profielen toe. Per profiel kun je aangegeven of het een profiel voor kinderen is. Bij kinderprofielen wordt content die bedoeld is voor volwassenen eruit gefilterd.

Verder kunnen 4 gebruikers tegelijkertijd films en series streamen. Iedere gebruiker kan zijn of haar eigen voorkeuren instellen en een lijst met nog te kijken films en series aanmaken.

Opstartproblemen

In 2019 bevond Disney+ zich nog in de testfase. Een paar opstartproblemen zijn dus te verwachten. Zo nu en dan duurde het wat lang voordat een gekozen film of serie begon met spelen. De wachttijd liep tijdens onze tests ongeveer een kwart van de tijd op tot een halve minuut. Maar in 2020 werkt dit al veel soepeler.

Ook de zoekfunctie werkt beter. Wie nu zoekt op ‘Donald Duck’ krijgt bijvoorbeeld ook de korte film The Wise Little Hen (Het Wijze Kippetje) te zien, waarin Donald zijn filmdebuut maakte.

Lees ook: