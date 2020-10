Rakuten TV

Eerste indruk|Rakuten is een nieuwe video on demand-dienst. Wat kun je ermee? En kan deze dienst zich meten met grote jongens als Netflix en Videoland?

Conclusie: goed aanbod, maar beperkte mogelijkheden

Het filmaanbod in heel uitgebreid en minstens zo goed als dat van de grote concurrenten. Sommige films zijn vrij prijzig. Maar je betaalt geen abonnementskosten.

Jammer is wel dat er geen series beschikbaar zijn en je geen gebruikersprofielen kunt aanmaken. Kies je voor een leeftijdsgrens, dan geldt die voor alle kijkers in huis.

Hoe werkt Rakuten

Rakuten gebruik je op je smart-tv of pc en als app op je tablet en smartphone. Of je gebruikt de Chromecast om een Rakuten film te casten naar je tv. Voor Apple TV biedt Rakuten helaas geen ondersteuning.

Via Rakuten huur of koop je films. Je betaalt eenmalig een bedrag met creditcard, bankpas of PayPal account. Daarna is je film direct beschikbaar. Huur je de film, dan kun je hem 48 uur kijken. Als je de film koopt, betaal je meer. Maar de film is dan wel onbeperkt beschikbaar.

Je wil natuurlijk niet dat je kinderen achter elkaar films bestellen, waarvan jij achteraf de rekening krijgt. Maar helaas biedt Rakuten daar geen oplossing voor. Een pincode op je aankoop zou handig zijn, maar die mogelijkheid is er niet.

Prijzige films

Een flim kijken met Rakuten is niet altijd even goedkoop. Zo betaal je voor 'Finding Dory' (een film uit 2016) maar liefst €14. En je kunt hem alleen kopen, huren voor een lager bedrag kan bij deze film niet. Andere films, zoals de klassieker E.T, zijn juist weer goedkoper met €9 om te kopen en €3 om te huren.

Gemiddeld betaal je voor een film:

Huren : €3 tot €5

: €3 tot €5 Kopen: €8 tot €16

Waar de prijs voor een film op is gebaseerd is niet helemaal duidelijk. Bovendien kun je niet filteren op een maximaal bedrag. In het overzicht zie je nog geen prijs, pas als je op een film klikt weet je wat je moet betalen. In de 'Family' omgeving zullen het vooral je kinderen zijn die films uitkiezen. Maar vind jij €16 teveel voor een film, dan moet je ze regelmatig teleurstellen.

Een voordeel is wel dat je geen maandelijkse abonnementskosten betaalt bij Rakuten, zoals je dat wel doet bij Netflix en Videoland.

Groot aanbod

Het aanbod aan films op Rakuten is indrukwekkend. Het is vergelijkbaar met en zelfs iets uitgebreider dan dat van Netflix of Videoland. Je vindt er veel nieuwe films, maar ook veel klassiekers uit de jaren 80.

Anders dan Netflix en Videoland richt Rakuten zich alleen op films. Series zijn op dit platform niet beschikbaar.

Offline kijken

Om een film onderweg te kunnen kijken, is er de download-optie. Nadat je een film hebt gekocht of gehuurd, is er een knop 'downloaden' beschikbaar. Helaas kan dat niet bij alle films. Is het download-icoon niet beschikbaar, dan is downloaden geen optie.

Eenmaal gedownload is een film zo lang beschikbaar als hoe je hem hebt aangeschaft:

Huren : 48 uur

: 48 uur Kopen: onbeperkt

Privacy

Onder de instellingen van je Rakutenaccount zit een apart tabblad 'Privacy'. Daar wordt duidelijk uitgelegd dat bijvoorbeeld cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties en dat die worden getoond op platforms als Google en Facebook. Beide kun je makkelijk uitschakelen.

Lees ook: