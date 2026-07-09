Archief Veilig internetten

Onverwacht pakketje? Pas op voor brushing
Onverwacht een pakketje ontvangen? Dat is niet altijd een vergissing. Het kan gaan om brushing, waarbij fraudeurs jouw persoonsgegevens misbruiken.
Onverwacht een pakketje ontvangen? Dat is niet altijd een vergissing. Het kan gaan om brushing, waarbij fraudeurs jouw persoonsgegevens misbruiken.
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Van spam kom je misschien nooit helemaal af. Maar je kunt wel een paar maatregelen nemen om spam te voorkomen en te blokkeren.
Weet je niet of je wifi netwerk beveiligd is? Volg dit stappenplan om de beveiliging van je netwerk te controleren en aan te passen.
Een telefoontje van je bank met de waarschuwing dat je rekening in gevaar is. Dat klinkt alarmerend. Helaas blijkt de medewerker nep en voordat je het weet is je spaargeld gestolen.
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Criminelen hebben een nieuwe oplichtingsvariant bedacht, waarbij ze zich voordoen als jouw bank. De oplichters gebruiken robocalls. Dat zijn automatische telefoongesprekken, om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden en toegang te krijgen tot hun bankrekeningen.