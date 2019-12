Hoe wij zonnebrand testen

Bescherming tegen UVB- en UVA-straling

De testpersonen in onze tests hebben verschillende huidtypen. Zij vertegenwoordigden de meeste gebruikers. Bij elke persoon wordt op een huidoppervlak van gelijke grootte steeds een gelijke hoeveelheid zonnebrand aangebracht.

Het middel laten we 15 minuten intrekken, dan stellen we de huid bloot aan straling. We meten vervolgens hoe lang het duurt voordat de huid rood wordt met het betreffende zonnebrandmiddel en hoe lang het duurt zonder.

Bij de technische meting wordt de zonnebrand aangebracht op een glaasje waarbij we meten hoeveel straling er doorgelaten wordt. In totaal doen we 16 metingen per product

Informatie op de verpakking

Om een verzorgingsproduct veilig te kunnen gebruiken, moet er goede informatie op de verpakking staan. Op het product moet staan:

de adresgegevens van de fabrikant;

het gewicht of volume;

hoelang je het kunt gebruiken;

een batchnummer;

waarschuwingen met betrekking tot het gebruik;

de functie van het product;

de ingrediënten volgens INCI (Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten).

We zien die informatie het liefst in het Nederlands. De teksten moeten daarnaast goed te lezen zijn. En als het product een extra kartonnen verpakking eromheen heeft, zien we deze informatie bij voorkeur ook op de tube of fles.

Als de verpakking op een of andere wijze gesealed is, zodat je kunt zien of het niet eerder door iemand is gebruikt, krijgt een product bonuspunten.

Claims

Op veel zonnebrandmiddelen staat een claim, maar voor veel van deze claims zijn er geen regels of ze op een product mogen staan. Veelvoorkomend is de claim 'dermatologisch getest', maar die zegt niets. 'Hypoallergeen' heeft ook geen wettelijke definitie.

Staat er op de verpakking 'vrij van parabenen' (een soort conserveringsmiddelen), dan weet je niet of er geen andere stoffen in zitten die misschien ongewenst zijn. En ook niet alle parabenen zijn ongewenst.

We hebben niet op waterbestendigheid getest, dus die claim kunnen we niet bevestigen of ontkrachten.

Ingrediënten

We hebben enkele ingrediënten aangemerkt als ongewenst en hebben gecontroleerd op basis van de ingrediëntenlijst of die er in zitten.

Gebruiksgemak

totaal oordeel;

gemak van doseren;

absorptie;

aanbrengen;

textuur;

plakkerigheid;

vettigheid;

geur;

kleur van de huid.

