Wat is SPF?

Wat is de SPF?

De SPF staat voor Sun Protection Factor. Dit geeft aan hoeveel UVB-straling het zonnebrandmiddel kan absorberen of reflecteren. UVB-straling veroorzaakt een verbrande opperhuid die rood wordt.

Als je normaal gesproken na 10 minuten zou verbranden, dan duurt dit met factor 30 30 keer zo lang, dus 10 minuten x 30. Alleen kan het per keer verschillen hoe snel je onbeschermde huid verbrandt. Hoe snel dat gaat ligt aan de zonkracht-schaal van dat moment. Op de website van het KNMI kun je zien wat de zonkracht van de dag is.

De factor (SPF) zegt niets over het vermogen om UVA-straling te blokkeren. UVA richt dieper in de huid schade aan en is de belangrijkste veroorzaker van kanker en veroudering. De Europese Commissie heeft daarom geadviseerd dat de UVA-bescherming ten minste een derde moet zijn van de UVB-bescherming.

Je kunt op de verpakking van een zonnebrandmiddel niet zien of dat ook echt zo is.

Welke factor moet ik kiezen?

Op een normale dag in Nederland is voor de meeste mensen factor 15 voldoende. Ga je op een zomerse dag naar het strand of park? Gebruik dan minstens factor 30 en smeer je meerdere malen per dag opnieuw in.

Smeer ook altijd na het zwemmen, ook als je een zonnebrand gebruikt die 'waterresistent' of 'waterproof' is. Welke factor bij jou past is ook afhankelijk van je huid.

SPF ook afhankelijk van huidtype

Op ieder zonnebrandmiddel staat de SPF. Hoe lichter je huidskleur en lastiger je bruin wordt, hoe hoger de beschermingsfactor die je nodig hebt. Het verschil tussen factor 15, 30 en 50 lijkt misschien klein als je naar de grafiek kijkt, maar bij factor 15 komt er nog 7% straling door het filter, bij factor 50 is dat nog maar 2%. En dat is dus wel ruim 3 keer minder.

Kinderen

Voor kinderen adviseren we een beschermingsfactor van minimaal 30 en op een zonovergoten dag 50 of 50+.

Huidtype 1: Verbrandt heel snel, wordt niet bruin

Kenmerken: zeer lichte huid, vaak met sproeten, rossig of lichtblond haar, blauwe ogen.

Beschermingsfactor: minstens 20-30, op een zonovergoten dag op het strand? Factor 50.

Huidtype 2: Onbeschermde huid verbrandt snel, wordt langzaam bruin

Kenmerken: lichte huid, blond haar, lichte ogen.

Beschermingsfactor: 15+.

Huidtype 3: Onbeschermde huid verbrandt zelden, wordt gemakkelijk bruin

Kenmerken: licht getinte huid, donkerblond tot bruin haar, vaak donkere ogen.

Beschermingsfactor: 10-15.

Huidtype 4: Onbeschermde huid verbrandt bijna nooit, bruint zeer goed

Kenmerken: getinte huid, donker haar, donkere ogen.

Beschermingsfactor: 6-10.

Lees ook: