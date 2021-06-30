Aanvullen van koolhydraten en vocht

Als je langer dan een uur intensief beweegt, verbrand je veel koolhydraten en kun je (zeker bij warm weer) veel vocht verliezen. Dit zorgt ervoor dat je prestatievermogen afneemt. Je zet betere tijden neer als je de verbruikte koolhydraten en het verloren vocht tussentijds aanvult.

Ook als je probeert om af te vallen zal het aanvullen van de verbrande koolhydraten je prestatievermogen op peil houden. Maar het zorgt er ook voor dat je minder snel afvalt. Je compenseert namelijk (deels) voor de zojuist verbruikte energie. Als je veel sportvoeding gebruikt, kun je het afslankende effect van sporten zelfs volledig teniet doen. Om af te vallen moet je immers meer energie verbruiken dan je inneemt.

Maar ook als je wilt afvallen is het verstandig om verloren vocht aan te vullen. Als je minder eet, krijg je immers ook minder vocht binnen, en ben je kwetsbaarder voor uitdroging. Gelukkig is er een perfecte caloriearme sportdrank die bijna niets kost: water.

Als je koolhydraten en vocht wilt aanvullen met sportvoeding heb je de keuze uit diverse producten. Wat zijn de plus- en minpunten? Hieronder zetten we de opties op een rijtje. Maar het is goed om je te beseffen dat een gezond voedingspatroon het belangrijkst is. Sportvoeding dient voornamelijk het gemak.

Soorten sportvoeding voor duursporters

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