Eerste indruk|Sinds eind januari kun je Fitbit Pay activeren op je Fitbit smartwatch om contactloos te betalen. Dit is momenteel mogelijk als je een bankrekening hebt bij ABN Amro of Rabobank of een Mastercard creditcard van ICS. Betalen met je horloge klinkt handig. Hoe beviel het betalen met deze smartwatch?

Conclusie: makkelijk betalen

Het betalen met je smartwatch gaat gemakkelijk met name omdat je je bankpas of portemonnee niet hoeft te pakken.

Het invoeren en activeren van de pasgegevens in de smartwatch gaat eenvoudig. De zelfgekozen code intoetsen is wel priegelwerk. Het gaat niet zoals je gewend bent met een smartphone. De instructie op de website van Fitbit om een gewone bankpas te koppelen is onduidelijk. De instructie wekt de indruk alsof het alleen werkt met een creditcard. Maar dit is niet zo.

In het kader van privacy bekeken wij ook de privacyverklaring van de aanbieder. Fitbit bewaart geen betalingsinformatie en betaalgeschiedenis van je.

Wat hebben wij uitgeprobeerd?

Je kunt Fitbit Pay gebruiken met Fitbit smartwatches Charge 3, Ionic en Versa. We probeerden de betaaldienst uit met de Fitibit Ionic en de bankpas en creditcard van ABN Amro.

Stappenplan: Hoe werkt het?

Je activeert de Fitbit app. Je voegt een digitale betaalpas toe aan de Fitbit Wallet. Je houdt de activatieknop aan de zijkant van de smartwatch ingedrukt totdat de digitale betaalpas verschijnt. Je voert de zelfgekozen pincode van 4 cijfers in als je Fitbit Pay voor het eerst weer gebruikt nadat je de smartwatch hebt afgedaan. Of als er sinds de vorige betaling 24 uur is verstreken. Bij meerdere passen kies je de pas door te swipen. Je houdt je smartwatch bij het betaalapparaat waarmee je contactloos kunt betalen. Je ontvangt een trilsignaal en betaalbevestiging op je smartwatch.

Kosten

Bij ABN Amro heb je een 'digitale betaalpas voor je wearable' nodig om je smartwatch te kunnen koppelen aan je betaalrekening. Dit kost €0,50 per maand. Bij Rabobank en Digitale Creditcard van ICS Mastercard betaal je geen extra kosten naast je gebruikelijke kosten voor je creditcard.

Betaallimiet bij betalen met je smartwatch

Het betaallimiet voor contactloos betalen met je wearable verschilt per bank.

ABN Amro:

Daglimiet: €250

Betalen zonder pincode: mogelijk tot €25

Rabobank:

Daglimiet: geen daglimiet. Wel een weeklimiet van €5000.

Betalen zonder pincode ongeacht het bedrag

ICS:

Daglimiet: geen daglimiet. Je mag met de creditcard en de Digitale Creditcard niet meer uitgeven dan het bestedingslimiet.

Betalen zonder pincode: mogelijk tot €25

Deel je ervaringen

Betaal jij regelmatig met je smartwatch van Fitbit of een ander merk horloge? Deel je ervaringen met andere consumenten op de community.

