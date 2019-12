Sony PRS650 e-reader

Wat is de Sony PRS 650?

Met een e-reader als de Sony PRS650 kun je digitale boeken lezen op een prettig leesbaar scherm. Het scherm van een e-reader is niet verlicht zoals een laptop of een telefoon, maar een speciaal 'e-Ink'-scherm dat op het eerste gezicht oogt als papier. Het biedt meer leescomfort dan een verlicht scherm, ook in de volle zon en gebruikt weinig energie.

In het geheugen is ruimte voor honderden boeken, waardoor een e-reader interessant wordt voor mensen die veel onderweg zijn en graag lezen, maar geen gewicht mee willen sjouwen.

Opvolger van de PRS600

De PRS 650 is de opvolger van de Sony PRS600 met aanraakscherm. Model PRS650 is iets kleiner en lichter, maar heeft een even groot aanraakgevoelig beeldscherm. Net als de PRS600 kan de PRS650 zowel met toetsen, pen als een vinger worden bediend.

De e-reader is verkrijgbaar in de kleuren zilver, zwart en rood. Hij is onder andere op de site van Sony te bestellen voor €230.

We hebben hem enige tijd in handen gehad. Lees onze eerste indruk van het apparaat.

Sony PRS650 review

In onze recente test van e-readers was de Sony PRS600 opgenomen. Een goede e-reader, maar we hadden enige kritiek op de leesbaarheid van het beeldscherm.

Het lijkt of Sony erg goed naar ons heeft geluisterd. In het nieuwe model PRS650 zijn alle minpunten van de PRS600 uit de weg geruimd. Het scherm is duidelijk verbeterd: het spiegelt niet meer, is een stuk helderder, de letters zijn zwarter en lijken daardoor ook scherper.

Verbeterd

Terloops zijn nog wat andere punten, die op zich al goed waren, nog verder verbeterd:

Het aanraakscherm is iets gevoeliger gemaakt, zodat het omslaan van de bladzijden met de vinger net wat makkelijker gaat.

Bij model PRS600 is de lettergrootte van een e-book in 5 stappen in te stellen. Bij de PRS650 in 6 stappen.

Het lezen van PDF bestanden was op de PRS600 al goed, maar er zijn bij de PRS650 wat meer leesopties toegevoegd, die maken het lezen van PDF-bestanden nog makkelijker.

Het bekijken van foto’s is ook sterk verbeterd. In plaats van de 8 grijstinten van de PRS600 heeft de opvolger er 16. Daardoor hebben de foto’s meer grijsnuances en samen met de grotere helderheid van het scherm levert dat een veel beter resultaat.

Het interne geheugen is uitgebreid van 512 MB naar 2 GB.

De boeken die op het beeldscherm staan, konden bij de PRS600 gesorteerd worden op ‘titel’, ‘auteur’ en ‘datum’. Bij de PRS650 zijn daar ‘laatst gelezen’ en ‘naam bestand’ bij gekomen.

Woordenboeken

De PRS650 beschikt over 12 ingebouwde woordenboeken. Jammer genoeg heb je daar als lezer van Nederlandse boeken niet zo veel aan, want het zijn twee Engelse (Brits/Amerikaans) woordenboeken en tien vertaalwoordenboeken Frans, Duits, Spaans, Nederlands en Italiaans naar en vanuit het Engels. Voor de lezer van Engelstalige boeken kan dat natuurlijk wel handig zijn.

Als je een boek aan het lezen bent en je wilt wat meer weten over een bepaald woord of je wilt het vertaald hebben, dan klik je op het woord en de woordverklaring of vertaling verschijnt direct onder in beeld. Een heel mooie optie. We moeten dus alleen nog even wachten tot er Nederlandstalige encyclopedieën en woordenboeken worden uitgebracht voor deze e-reader.

Kleine minpuntjes

En toch vonden we ook nog kleine minpuntjes.

Op de Sony PRS600 zit een standaard mini-usb-aansluiting, die ook op heel veel andere apparaten is te vinden. Je kunt dan altijd je apparaat met een standaard usb naar mini-usb-kabeltje aan je pc of laptop koppelen. Op de PRS650 zit een ‘niet-standaard’ mini-usb-aansluiting. Je hebt dan altijd het speciale bijgeleverd usb-kabeltje nodig om je e-reader aan de pc of laptop te koppelen.

Een minder zwaarwegend minpuntje is dat bij de PRS650 de mogelijkheid is weggelaten om een externe voeding aan te sluiten. Je moet dus altijd opladen door hem met de usb-aansluiting te verbinden met de pc, of met een niet bijgeleverde, maar wel los verkrijgbare usb-laadadapter.

Er wordt geen beschermhoes meegeleverd maar die is wel los verkrijgbaar voor zo’n €40.

Conclusie

De Sony PRS650 is een aanrader. Vergeleken met de e-readers uit de recente test komt de Sony PRS650 er zeer goed uit. Inmiddels zijn de testresultaten van e-readers bijgewerkt met de bevindingen met deze Sony PRS650 e-reader.