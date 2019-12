Wat is de Sony Reader Touch Edition?

De Sony Reader Touch Edition (€300) is een door Bol.com verkochte e-reader waar zeker zo’n 350 elektronische boeken of ‘e-books’ in passen. Wat zijn de verdere functies en technische mogelijkheden van dit apparaat?

Sony heeft in september 2009 twee nieuwe e-readers op de markt gebracht: de Sony Reader Touch Edition (€300, 6-inch scherm) en de Sony Reader Pocket Edition (€200, 5-inch scherm). Beide apparaten gebruiken E Ink-schermtechnologie. Deze technologie werkt zonder achtergrondverlichting. De pixels schakelen om tussen zwart en wit, alleen het omschakelen kost stroom. De schermpjes lezen als van papier. Een omgeving met veel licht is geen probleem voor het display, anders dan met bijvoorbeeld een telefoon of laptop. Sterker nog: enig licht is nodig om de tekst te kunnen zien.

Webshop Bol.com biedt e-books in ePub-formaat aan die op de apparaten kunnen worden geladen. De gemiddelde prijs van de e-books is zo’n 80 procent van die van een papieren boek. Er zijn echter ook gratis e-books te downloaden, bijvoorbeeld van oude Engelstalige werken waarvan het auteursrecht is vervallen.

Leescomfort

Een schermpje waar je uren naar kijkt, vereist optimaal leescomfort. Met de Sony Reader Touch Edition kunnen letters sterker vergroot worden dan met de BeBook, een 6-inch e-reader die we enkele maanden eerder ook bekeken. In vijf stappen schakel je van small tot extra extra large. In de XXL-stand past er maar één zin op het scherm, maar dat kan een uitkomst zijn voor iemand die zijn leesbril is vergeten, of anderszins visueel gehandicapt is.

De op de e-reader geladen elektronische boeken kunnen in een lijst getoond worden, maar ook als plaatjes (tegels). Via het programma Ebook library zijn boeken in te delen in een project. Het werkt zo’n beetje als een map op de computer. Een boek doorbladeren kan via navigatieknopjes, maar je kunt ook met een vegende beweging van je vinger op het scherm een bladzijde omslaan.

Aantekeningen

Het touchscreen van de Reader Touch Edition stelt de gebruiker ook in staat tekeningen of aantekeningen toe te voegen, geschreven met een pennetje, of ingevoerd via een afgebeeld toetsenbordje. Tekstfragmenten kun je ook markeren. De fragmenten zijn dan ook als notitie terug te vinden. Ben je halverwege een tekst en wil je even pauzeren, dan breng je een virtueel ezelsoor aan bij die pagina.

Het standaard geheugen kan uitgebreid worden met geheugenkaartjes. Kaartjes in het Sony Memorystick-formaat, of in (betaalbaar) SD-formaat.

Specificaties

Prijs: €300;

Leverancier: Bol.com;

Schermtechnologie: E Ink Vizplex-aanraakscherm;

Beeldformaat: 6 inch diagonaal;

Resolutie: 800 x 600 (h x b);

Grijstinten: 8 niveaus;

Ingebouwd Flash-geheugen: 512 MB (circa 350 eBooks);

Geheugensleuven: MemoryStick MS DUO en SD-card;

Accu: lithium-ion DC 3,7 V;

Levensduur batterij: ca. 7500 pagina's;

Oplaadtijd: 4 uur met usb, 2 uur met optionele AC-oplader;

Onbeveiligd/gratis eBooks en tekstbestanden: ePub eBook, Adobe PDF, Microsoft Word, TXT, RTF, BBeB;

Beveiligd/aangeschaft met Digital Rights Management (DRM): e-books en tekstbestanden: ePub eBooks (Adept) BBeB eBooks (Marlin);

Onbeveiligde audiobestanden: MP3, AAC;

Afbeeldings- en fotobestanden: Jpeg, GIF, PNG, BMP;

Formaat in mm: 121 x 174,3 x 9,8 (breedte x hoogte x diepte) (mm);

Gewicht: 286 gram;

Audio-uitgang: 3,5 mm-stereo mini-aansluiting;

Meegeleverde accessoires: Zachte hoes, draagtas, usb-kabel, eBook Library-software;

Aanbevolen minimale systeemvereisten: Microsoft Windows Vista (32-bits of 64-bits) of Microsoft Windows XP (alleen 32-bits), MAC OS X 10.4.9 of hoger, op harde schijf: 20 MB op de harde schijf, cd-rom/drd-rom-drive, usb-poort, internetaansluiting.

Het nieuwe lezen getest

Vanaf september 2009 verkoopt Bol.com twee e-readers: de Sony Reader Touch Edition (€300) en de Reader Pocket Edition (€200). Bol verkoopt ook elektronische boeken die op de e-readers kunnen worden geladen. Bevalt het digitale lezen?

De Sony Reader Touch Edition die wij bekeken, is de meest luxe van de twee e-readers, met een 6 inch aanraakscherm. De Reader Pocket Edition heeft een 5 inch scherm zonder 'gevoel'.

Dankzij de E Ink-technologie van het scherm op beide Sony’s is geen achtergrondverlichting nodig en lees je de e-books prettig in volle zon. Het scherm is ook zeer energie-efficiënt: de accu hoef je pas na vele duizenden paginaomslagen bij te laden.

De Reader Touch Edition komt degelijk over en de bediening is intuïtief. Het aanraakgevoelige scherm maakt dat de e-reader gemakkelijk te bedienen is. Het scherm is even groot als dat van de BeBook (6 inch), een e-reader die wij een paar maanden geleden bekeken. Ook de prijs (€ 300 bij Bol.com) is gelijk aan die van de BeBook. Het Sony-apparaat is wel mooier vormgegeven (al is dat een kwestie van smaak).

Boeken inladen

De e-books die je op de Sony e-reader kunt laden zijn een aandachtspunt. Belangrijkste probleem: er zijn nog maar weinig Nederlandstalige titels te koop, slechts enkele honderden (peildatum augustus 2009). Bol.com gebruikt het ePub-formaat voor de elektronische boeken, een technologie van Adobe. Sinds kort scharen veel grote Nederlandse uitgevers zich achter deze standaard. Bol.com verwacht dan ook dat het aantal Nederlandse titels de komende tijd flink zal toenemen.

De e-books zijn ook nogal duur. Ze zijn bij Bol.com gemiddeld maar zo’n 20% goedkoper dan een papieren boek. Dat is opvallend, want de boeken hoeven niet te worden gedrukt, niet vervoerd, et cetera. Bij de persintroductie van de e-book-readers verklaarde Bol.com het geringe prijsverschil onder meer door het hoge BTW-tarief dat geldt voor elektronische boeken (19%), versus die van papieren boeken (6%).

Behalve de (gekochte) ePub-bestanden kun je ook Word-documenten inladen, PDF-bestanden openen, MP3’s beluisteren en JPEG-foto’s bekijken. Alleen de laatste twee typen kunnen direct vanaf een SD-kaartje worden ingelezen, de andere bestanden moeten verplicht met een meegeleverd USB-kabeltje vanaf de pc worden overgezet.

Rechtenbeheer

Voor het overzetten van (gekochte) e-books en andere documenten dien je een speciaal programma van Adobe op de pc te installeren: eBook Library. De software voor Windows en MacOS wordt meegeleverd en regelt behalve het overzetten ook het rechtenbeheer (Digital Rights Management, DRM). Je kunt in de meeste gevallen slechts vier keer een specifieke, bij Bol.com gekochte e-book laden op een reader. Bol.com meldt dat deze limiet per boektitel kan verschillen. Het is merkwaardig dat je een gekocht e-book maar een beperkt aantal keren kunt transporteren; het is toch jouw boek?

Over rechten gesproken: veelgelezen boeken zoals van Dan Brown zwerven al ‘illegaal’ over het net, bijvoorbeeld in PDF-formaat. In luttele seconden trekt een internetgebruiker een kopie naar binnen en zet het over op de reader. Zonder af te rekenen. Het is te hopen dat het met de e-bookindustrie niet dezelfde weg op gaat als met de muziekbranche.

Een goed werkend systeem voor rechtenbeheer maakt een heel interessante boekdistributie mogelijk richting specifieke doelgroepen. Denk aan een ‘stapel’ studieboeken in e-bookformaat die een scholier aan het begin van zijn schooljaar op de 286 gram wegende reader laadt - en weer ‘teruggeeft’ als hij overgaat. Of denk aan de leden van een bibliotheek die niet meer telkens naar het lokale filiaal hoeven te fietsen. Ze downloaden vanuit huis enkele boeken en geven de licentie weer terug als ze een andere collectie boeken inladen. Volgens Sony op de persintroductie, eind augustus, zijn de eerste gesprekken met educatieve uitgevers en bibliotheken al gevoerd.

Versus de BeBook

Het belangrijkste verschil tussen de Sony Reader Touch en de eerder bekeken BeBook is het ondersteunde e-bookformaat. De BeBook ondersteunt standaard alleen Mobipocket. Dit is een Europese variant van het e-bookformaat dat ook de Kindle e-reader van Amazon gebruikt. Mobipocket leek even de nieuwe e-bookstandaard te worden. Die kans lijkt nu een stuk minder groot. Gebruikers van een BeBook kunnen via een 'flash upgrade' hun BeBook alsnog geschikt maken voor ePub-boeken. Een nadeel is wel dat de (gekochte) boeken in Mobipocket met DRM dan niet meer te lezen zijn.

Conclusie

Met de Sony Reader Touch is het lezen van een elektronisch boek goed te doen. En hij ziet er mooi uit, met zijn aluminium behuizing. Bol.com rekent wel relatief hoge prijzen voor de e-books en er zijn niet veel titels beschikbaar. Volgens Bol.com en de grote Nederlandse uitgevers komen er binnenkort wel (veel) meer titels op de markt. We zijn voorzichtig positief over het nieuwe lezen. De e-book kan flink de wind in de zeilen krijgen als bibliotheken en educatieve uitgeverijen het elektronische lezen ondersteunen.

Plus

+ Look and feel;

+ Intuïtieve bediening / touchscreen;

+ Aantekeningen maken, teksten markeren, et cetera;

+ Meer grijstinten (8) dan BeBook (4);

+ Vergroten in 5 stappen, werkt goed.

Min

- Kan weinig e-bookformaten met DRM lezen;

- Word-documenten kunnen alleen gelezen worden als zij via de meegeleverde software worden overgezet.