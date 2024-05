BatavusFinez E-go Power Limited Edition 400Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Batavus Finez E-go Power Limited Edition 2023 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 400Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Het betreft een Limited Edition van Bike Totaal die inmiddels bijna overal uitverkocht is. Alleen hier en daar nog lokaal te verkrijgen. Alternatieven: een Batavus met dezelfde specificaties, behalve de plaats van de accu, de Batavus Finez E-go Active Plus N8. Of een e-bike met accu in het frame, maar iets duurder, de Stella Livorno Premium SI.