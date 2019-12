Welke telefoon voor je kind?

Je geeft je kind misschien niet graag de nieuwste, duurste telefoon. Gelukkig is dat ook niet nodig: er zijn prima telefoons voor minder dan €200. Of je hebt zelf nog een oud toestel liggen. Waar let je op bij de eerste smartphone voor je kind?

'Leren ermee om te gaan'

Een veelgenoemde reden om al in groep acht te beginnen met een telefoon is ‘leren ermee om te gaan’. Als kinderen naar de middelbare school gaan, kunnen ze maar beter weten hoe het allemaal werkt met sociale media, internetverbruik en kosten, zo redeneren veel ouders. Tot die tijd kun je ze langzaam laten wennen aan een telefoon, zonder dat je meteen de hoofdprijs betaalt.

Koop een nieuwe telefoon

Als je oude telefoon het nog prima doet, kun je die aan je kind geven. Dat scheelt je weer een aankoop van minimaal €100. Houd er wel rekening mee dat het besturingssysteem van oude telefoons vaak niet meer geupdated wordt. Dat geldt vooral voor Android telefoons: ruim 90% van Android-smartphones draait niet op de nieuwste Android-software en van 84% loopt de veiligheidsupdate meer dan 2 maanden achter.

Oude telefoons zijn daardoor minder veilig dan nieuwe. Bovendien werken apps op den duur niet meer goed, omdat ze niet gemaakt zijn voor oudere besturingssystemen.

Maar hoe weet je hoelang een nieuw toestel nog geupdated wordt? Wij vinden dat fabrikanten dat minstens 4 jaar moeten doen. En ze moeten consumenten beter informeren over hun updatebeleid. Dat proberen we voor elkaar te krijgen met onze actie Updaten!

Goedkope telefoons

Als eerste telefoon voor je kind kies je liever niet meteen de duurste uit. Gelukkig is dat ook niet nodig: voor €200 tot €300 heb je al een toestel van goede kwaliteit. Met goedkopere toestellen heb je vaak minder opslagruimte, 16 of 32 GB. Ook is de camera vaak van mindere kwaliteit. Maar voor de beginner hoeven dit geen bezwaren te zijn.

Welke telefoons zijn goed én goedkoop? Elk seizoen zetten we de beste 5 smartphones van minder dan €300 voor je op een rij.

Met of zonder abonnement?

Een abonnement afsluiten inclusief telefoon kan ook. Als je goed zoekt kun je een aanbieding vinden waarmee je goedkoper uit bent dan wanneer je het toestel los koopt.

Zo'n toestel is natuurlijk niet ‘gratis’. Maar tegenwoordig weet je wel precies wat je gaat betalen voor de telefoon bij het abonnement. Vroeger werd een deel van de toestelkosten nog verstopt in de abonnementskosten, maar tegenwoordig moeten providers precies vertellen wat de telefoon gaat kosten bij een abonnement. Zo is de prijs van het toestel bij een abonnement goed te vergelijken met de prijs van een los toestel. Bij een abonnement betaal je het toestel in maandelijkse termijnen of in 1 keer of je kiest voor een combinatie van die 2.

BKR registratie

Let bij termijnbetaling even op: als het afbetalingsdeel €250 of meer is, dat wordt dit gezien als lening en geregistreerd bij het BKR. Dat kan weer gevolgen hebben voor hoeveel hypotheek je kunt krijgen: hoe meer leningen er geregistreerd staan, hoe minder hypotheek je kunt krijgen.

