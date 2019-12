Consumentenbond bezoekt Huishoudbeurs 2017

We vonden veel leuke nieuwe producten op de Huishoudbeurs 2017. Of ze allemaal echt zo handig en goed zijn als de fabrikanten op de beurs beweren, gaan we zo mogelijk uitproberen. Bekijk hierboven ook de videoreportage die we van ons Huishoudbeursbezoek maakten.

We maakten ook een video die we live uitzonden via Facebook.

Kärcher Floor Cleaner FC 5

Volgens de website van Kärcher bespaar je met de Kärcher Floor Cleaner '50% van uw kostbare tijd. De floor cleaner zuigt het vuil namelijk eerst op. [...] U dweilt uw harde vloer nu zonder tijdrovend stofzuigen vooraf.' Het opzuigen van vloeistoffen en daarna de boel schoondweilen kan de Floor Cleaner inderdaad wel, maar van het verkruimelde koekje dat het apparaat op ons verzoek voor de kiezen kreeg, liet de Floor Cleaner behoorlijk wat liggen. Toen we Kärcher daar op wezen, gaven ze toe dat je de Floor Cleaner in eerste instantie moet zien als dweilapparaat, maar dat het ook 'bijvoorbeeld huisdierharen opzuigt'. Je stofzuiger kun dus nog niet de deur uit.

De Floor Cleaner doet ons erg denken aan de Philips Aquatrio. Aan de hand van de demonstratie van de Floor Cleaner op de Huishoudbeurs hebben we het vermoeden dat de Aquatrio beter is in het opzuigen van vast vuil, maar de Floor Cleaner komt beter in hoeken en langs randen en plinten omdat er geen kap overheen zit. Ook is de Floor Cleaner een stuk goedkoper dan de Aquatrio: €270. Volgens Kärcher moet je de Floor Cleaner gebruiken met speciale vloeibare reiniger van Kärcher zelf, maar wij zien geen reden waarom je je eigen vloerreiniger niet zou kunnen gebruiken.

Black & Decker SteaMitt

De SteaMitt van Black & Decker is een kleine stoomreiniger die je als een soort handschoen gebruikt. Met het apparaat in de ene hand en de handschoen aan de andere kun je onder andere vetresten en vuil verwijderen. Het opwarmen duurt ongeveer 15 seconden. Met een vol reservoir zou je 5 minuten kunnen stoomreinigen. Het viel ons op dat de SteaMitt in het begin nogal drupt, en dat er ook druppels achterblijven. Of hij zoals beloofd streeploos opdroogt, is daarom de vraag. Het reservoir is niet zwaar, maar het is wel onhandig dat je steeds beide handen vol hebt. Als je bijvoorbeeld een kledingstuk wil straktrekken terwijl je het stoomt, moet je het reservoir op de grond zetten. Ook voor het aan en uit zetten en het uittrekken van de handschoen moet je het neerzetten.

In het basispakket zitten alleen 2 microvezeldoeken, is het meest uitgebreide 4 doeken en 4 extra accessoires.

De SteaMitt zou voor €100 los te koop moeten zijn, maar wij zagen hem alleen nog in combinatie met de Black & Decker vloerstoomreiniger (Steam Mop) te koop vanaf ongeveer €160.

Plancharello strijkhulp

De Plancharello is een soort isolatiemat die je onder de hoes van de strijkplank legt. Hij weerkaatst de hitte van het strijkijzer, waardoor je makkelijker en sneller zou kunnen strijken. Ook zou je met de Plancharello kleding met opdrukken of applicaties zoals kraaltjes of pailletten gewoon kunnen strijken. Hoe een isolatiemat dat precies kan doen, werd ons niet helemaal duidelijk. Toch hebben we zelf gezien dat stof inderdaad niet ging glanzen, opdrukken bleven zitten en pailletten en dergelijke niet doordrukten in de stof als ze gestreken werden met een gewoon strijkijzer op de katoenstand. Op dit moment alleen te koop op de Huishoudbeurs voor €7 per stuk, al zou hij op den duur ook online te koop zijn in Nederland. We hebben er een gekocht en gaan hem uitproberen.

Chipsmaker

Met de Chipsmaker maak je zelf chips zonder vet in de magnetron. Het is een plastic rekje met gleufjes waar je plakjes aardappel in zet. 7 minuten op 700 watt in de magnetron en klaar. Op de Huishoudbeurs kost het rekje €10, en dan zit er een schaaf bij. Hij zou later dit jaar ook te koop moeten zijn bij winkels als Blokker, maar dan kost hij €15, en krijg je alleen het rekje. Het is wel een omslachtige manier om in 7 minuten een handjevol chips te krijgen, maar ze waren wel knapperig en vetloos. Verderop demonstreerden ze het rekje met andere aardappels, en die waren minder lekker dan de rode aardappels die ze in het filmpje gebruikten.

Groene Beer Whype

De Groene Beer maakt milieuvriendelijker huishoudproducten. Met de Whype wil de Groene Beer bereiken dat er minder vochtige toiletdoekjes worden gebruikt, door de wc gespoeld en in het riool terechtkomen. De Whype is een reservoir met vloeistof met eucalyptusolie die je boven de toiletrol monteert. Gewoon toiletpapier bevochtig je door het over het wieltje van de Whype te halen. Je kunt zelf bepalen hoe vochtig je het toiletpapier maakt. Met één fles vloeistof doet 'een gezin met 2 kinderen ongeveer een maand'. De Whype is te koop in wit, zwart, roze en chroom en kost €14,95 met schroefbevestiging en €17,95 met plakbevestiging. Een fles vloeistof kost €5,95. Alles is te bestellen via de website.

Groene Beer Blue Magic Ball

De Groene Beer verkoopt ook de Blue Magic Ball: een kunststof bal gevuld met zilverionen. In tegenstelling tot wasballen die we eerder testten is het doel van de Blue Magic Ball niet zozeer om schoner te wassen, maar vooral om bacteriën en daarmee zweetgeurtjes beter en langer te verwijderen dan met alleen wasmiddel. De milieuwinst zou worden behaald doordat je minder vaak en op lagere temperaturen kunt wassen met de bal. Onze eerdere ervaringen met wasballen (de Ecobal en de Eco-egg) waren niet denderend, dus we willen hem eerst testen voor we er uitspraken over doen. Maar een zin als 'Sporen van zilverionen in het vuilwater worden door natuurlijk effect in het riool verwijderd zodat het milieu niet belast wordt en de natuur het zilver weer terug krijgt' is klinkklare onzin en wekt daardoor ook weinig vertrouwen.

De Blue Magic Ball kost €20 en zou 160 wasbeurten mee moeten gaan.

De Luizenkap

De Luizenkap is een uitvinding van een 'gefrustreerde moeder' die geen chemische luizenbestrijders meer wilde gebruiken bij haar kinderen. Zij bedacht een 'malle badmuts' van latex met een tuut in de bovenkant waardoor je met behulp van de meegeleverde trechter één liter goedkope plantaardige huishoudolie (bijvoorbeeld zonnebloemolie) giet. De olie moet je 10 minuten laten inwerken. Nadat je de olie hebt laten weglopen (spannend moment!) zou je zó de inmiddels dode luizen en neten uit het haar kunnen kammen. De kap gaat volgens de makers tientallen keren mee. Hij wordt geleverd in een pakketje met een trechtertje, haarnetjes, talkpoeder en watten en is te koop in een kinder- en volwassenmaat voor €20 via de website. Vind je het leuk als we hem testen? Laat het ons weten!

Meer Eerste Indrukken en tests

We zagen ook veel producten op de beurs die we al getest hebben. Bekijk de test of Eerste Indruk van de:

En veel producten zagen we voor de tweede, derde of zelfs vierde keer op de Huishoudbeurs. Bekijk ook de video van de Huishoudbeurs 2016.

Waarschuwing

Van de bovenstaande producten is er een aantal (de Plancharello, de Chipsmaker) alleen op de Huishoudbeurs te koop en (nog) niet in de winkel of via een website. En er zijn veel meer van dit soort producten op de Huishoudbeurs te koop. Realiseer je dat als het product thuis tegenvalt, het bijna onmogelijk is om je geld terug te krijgen. Wil je zo'n product toch kopen, probeer het dan zelf uit op de beurs, en haal het ook bij de stand al uit de verpakking om te checken of alle beloofde producten erin zitten en of het hetzelfde product is als op de stand wordt gedemonstreerd.