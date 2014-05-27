Archief Koelkasten

Wat bewaar je in de koelkast, en waar?
Sommige mensen bewaren zoveel mogelijk producten in de koelkast. Maar van sommige producten gaat de kwaliteit dan juist achteruit.
Sommige mensen bewaren zoveel mogelijk producten in de koelkast. Maar van sommige producten gaat de kwaliteit dan juist achteruit.
Er zijn verschillende soorten koelkasten. Bekijk welke koelkast het beste aansluit bij jouw wensen.
Maak je koelkast minstens eenmaal per 3 maanden uitgebreid schoon. Wij vertellen hoe je dit het beste kunt doen.
Als je koelkast stuk is, kun je sommige problemen makkelijk zelf oplossen. Lukt dat niet? Schakel dan de hulp in van een monteur.
Wil je een koelkast of vriezer in de schuur, garage of een andere onverwarmde ruimte zetten? Dat lijkt een goed idee, maar niet alle apparaten kunnen goed omgaan met temperaturen onder de 10 °C. Ook bij hoge temperaturen kan een koelkast of vriezer minder goed werken.
Sterren op het vriesvak geven aan hoe koud het vriesgedeelte kan worden en waarvoor je het kunt gebruiken. Niet elke vriezer is namelijk bedoeld om voedsel in te vriezen. We leggen uit wat de sterren betekenen en wanneer je ze nodig hebt.
De opgegeven inhoud van koelkasten komt vaak niet overeen met hoeveel je er echt in kwijt kunt. Daarom meten we in onze koelkasttest ook altijd het bruikbare volume van elke koelkast.
Lees hoe wij de verschillende koelkasten vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Fabrikanten van koelkasten introduceren verschillende nieuwe snufjes. Welke zijn nuttig en welke zijn overbodig?
Met een energiezuinige koelkast kun je aardig op stroomverbruik besparen. Wij vertellen waar je op kunt letten.
Alle koelkasten in de winkel hebben een energielabel. Wat houdt dit in en welk energielabel heb je nodig?
Stel je koelkast in op 4°C en de vriezer op -18°C. De temperatuur is meestal niet overal gelijk.
Hoe tevreden zijn consumenten met hun merk koelkast?
Hoe lang gaat een wasmachine gemiddeld mee? En welk onderdeel van de koelkast wordt het vaakst gerepareerd? We vroegen duizenden consumenten naar hun ervaringen met diverse huishoudelijke apparaten.
Sommige webwinkels bieden oudere modellen witgoed aan die helemaal niet meer verkrijgbaar zijn. En dat doen ze al een paar jaar.
‘Japanse koelkasten zijn in het verleden voorzien door slimme software die kon herkennen of het apparaat werd getest’, schrijft de Volkskrant vandaag naar aanleiding van eigen onderzoek. Daardoor zouden de koelkasten op papier minder energie verbruiken dan in werkelijkheid. In de Consumentenbondtest zou zulke sjoemelsoftware nauwelijks tot geen voordeel opleveren.
De koelkastfunctie om een grote lading ongekoeld eten extra snel op koelkasttemperatuur te krijgen, werkt niet. Dat blijkt uit de recentste koelkastentest van de Consumentenbond.
Is je koelkast bezweken onder de druk van de hittegolf? Zo vind je een koelkast die goed tegen de warmte kan.
In september 2014 zijn er weer enkele vrijstaande tafelmodel koelkasten getest. Deze aanvulling leverde het hoogst scorende tafelmodel op dat we dit jaar testten - maar ook weer enkele dikke onvoldoendes.
Haal je met een A+++ koelkast altijd de zuinigst mogelijke koelkast in huis? Mis! Het stroomverbruik kan maar liefst een derde schelen.