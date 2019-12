Afronden eurocent: hoe en waarom?

Vanaf 1 september 2004 loopt u de kans dat contante betalingen aan de kassa op vijf eurocent worden afgerond. De meeste winkels in Nederland zullen deze afronding gaan hanteren. Wat gaat dat voor u betekenen? De gevolgen op een rij.

Wat wordt afgerond?

Als u boodschappen doet, wordt het totale bedrag van uw boodschappen bij contante betaling op 5 eurocent afgerond.

Bijvoorbeeld: een totaalbedrag van € 14,98 wordt bij contante betaling afgerond op € 15. Een bedrag van € 27,47 wordt afgerond tot € 27,45.

Eindigt het totaalbedrag 1 of 2 eurocent, dan wordt er afgerond naar beneden op 0. Eindigt het op 3 of 4 eurocent, dan vindt afronding naar boven plaats op 5 cent, 6 en 7 naar beneden op 5 cent en 8 en 9 naar boven op 0.

Let op: als u betaalt met een pinpas, een chippas of creditcard, dan betaalt u het onafgeronde bedrag. Afronden geldt dus alleen bij contante betalingen.

Kunt u nog betalen met 1 en 2 eurocenten?

Ja, want de munten blijven een wettig betaalmiddel. U kunt een afgerond bedrag van bijvoorbeeld € 15,65 betalen met een briefje van tien en een briefje van vijf euro, een muntstuk van vijftig en tien eurocent en twee muntjes van 2 eurocent en een muntje van 1 eurocent. In winkels die aangeven dat ze afronden krijgt u geen 1 en 2 eurocenten meer terug.

Hoe weet ik dat een winkel afrondt?

Een winkel is verplicht u erop te wijzen dat de afrondingsregel wordt toegepast. Winkels laten dit zien door stickers op de ramen of bij de kassa’s waarop staat dat in die winkel wordt afgerond. Als een winkelier geen aankondiging heeft gedaan, kunt u ervan uitgaan dat die winkel de afrondingsregel niet toepast.

Ronden alle winkels af?

Afronden gebeurt op vrijwillige basis. Volgens de winkelorganisaties ronden inmiddels de meeste winkels bij contante betalingen af. U herkent alle winkels die dit doen aan stickers op ramen of bij kassa’s waarop staat dat er wordt afgerond.

Moet ik mijn 1 en 2 eurocenten snel naar de bank brengen?

Nee, want u kunt ermee blijven betalen. Deze munten zijn en blijven wettig betaalmiddel.

Ik vind afronden niets, dus wil gewoon gepast betalen

Als u in een winkel bent die via een sticker heeft aangekondigd dat er wordt afgerond, zal u bij de kassa te horen krijgen dat uw totaalbedrag naar boven of beneden wordt afgerond op 5 eurocent als u contact wil betalen. Als u er vervolgens op staat gepast te betalen en u heeft het exacte bedrag ook in uw portemonnee, dan zal de winkelier hier geen halszaak van maken. Dat hebben winkelorganisaties en de Consumentenbond met elkaar afgesproken.

De prijzen zullen wel weer flink hoger worden

Prijzen stijgen en dalen om meerdere redenen. De afrondingsregel zal geen effect hebben op productprijzen. Door het afronden betaalt u soms een of twee cent meer, de andere keer betaalt u een of twee cent minder.

Waarom afronden?

Eind 2003 hebben de overkoepelende organisaties van winkeliers bij banken en de Consumentenbond aangedrongen op een afrondingsregel. Winkeliers maken onder meer kosten om wisselgeld in de kassa te hebben, omdat zij eurocenten moeten aanschaffen bij de banken. Ook gaven de organisaties van winkeliers aan dat zonder gebruik van eurocenten de doorstroom aan de kassa’s sneller verloopt.

De Consumentenbond heeft toen aangedrongen op een praktijkonderzoek om te peilen wat de mening is van consumenten over zo’n afrondingsregel. Dit onderzoek is gehouden in de gemeente Woerden in juni. De resultaten van dat onderzoek waren positief. De meeste consumenten in Woerden stonden na de proef positief of neutraal (84%) tegenover afronden.

Grootste voordeel vinden consumenten het gemak en een legere portemonnee. Consumenten die afronden niet zien zitten, zijn vooral bang dat de prijzen zullen stijgen door deze regel. Uit het onderzoek in Woerden bleek echter dat afronden naar boven net zo vaak voorkomt als afronden naar beneden.

Aangezien zo veel consumenten in Woerden aangaven tevreden te zijn met het afronden, heeft de Consumentenbond besloten om in te stemmen met een landelijke regel. Wel op twee voorwaarden: winkeliers moeten duidelijk aangeven dat ze contante betalingen afronden én ze moeten niet moeilijk doen als iemand erop staat het exacte (onafgeronde) bedrag toch contant te betalen. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met de winkelorganisaties.

Klachten?

Als u vindt dat de afrondingsregel en alle afspraken die daaromheen zijn gemaakt – zoals hierboven beschreven – door een winkel niet goed wordt nageleefd, dan kunt u dat melden aan de Consumentenbond. Leden kunnen bellen naar: 070 – 445 40 00. U kunt ook een melding achterlaten op het alarmforum op onze website.