Eerste indruk|Amazon Prime Video is een video-streamingdienst die nu ook in Nederland de strijd aangaat met Netflix, en hij is een stuk goedkoper. Kan deze nieuwe dienst tippen aan Netflix?

Conclusie

De streamingdienst van Amazon is (nog) geen goed alternatief voor Netflix, maar kan voor liefhebbers van series een leuke aanvulling zijn. Het gemak en de functionaliteit laten soms wel wat te wensen over; een creditcard is noodzakelijk, weinig televisies hebben de Amazon-app en de dienst heeft vaak geen Nederlandse ondertiteling. Heb je hier geen of weinig last van, dan kan je de dienst gemakkelijk uitproberen. Opzeggen kan altijd, en je betaalt €2,99 per maand in de eerste 6 maanden.

Wat is het?

Met Amazon Prime Video kijk je films en series wanneer je maar wilt. Onbeperkt en zonder reclames. Je betaalt een vast bedrag per maand om toegang te krijgen tot het aanbod van Amazon. Die video’s kan je dan op verschillende apparaten kijken.

Snelle start

De dienst is deze maand in meer dan 200 landen geïntroduceerd, en dat merk je wel een beetje. De basis is erg goed, maar nauwelijks aangepast op de Nederlandse kijker. Het platform is bijna volledig Engels. Er zijn geen Nederlandse series of films en vaak is er ook geen Nederlandse ondertiteling beschikbaar. Je kunt daarnaast alleen voor de dienst betalen met een creditcard; waarschijnlijk een probleem voor veel Nederlanders.

Beperkte kijkmogelijkheden

Je kunt gemakkelijk de series en films van Amazon Prime Video streamen op je PC, laptop, tablet of smartphone. Maar kijken op je televisie is lastiger. Weinig tv’s hebben zelf een smart tv-app van Amazon. Die kom je alleen tegen op Samsung en LG tv’s die uitgebracht zijn in 2015 of later. Ultra hd-tv’s van deze merken kunnen dan ook bepaalde video’s in ultra-hd en HDR afspelen.

Amazon Prime Video biedt daarnaast ook geen ondersteuning voor de Chromecast en Apple TV. Met wat extra moeite kan je wel via de browser op je PC of laptop streamen naar je Chromecast. Je start de video dan in Google Chrome en streamt de beelden via de Chromecast op je tv. Dit werkt omslachtig en is verre van ideaal, maar op deze manier is het in ieder geval mogelijk om alsnog via je tv te kijken.

Op je smartphone of tablet kan je ook series en films offline opslaan. Deze video’s kun je dan later terugkijken zonder je databundel te verspillen. Je kunt zelf kiezen in welke beeldkwaliteit je de video’s wilt opslaan zodat je meer ruimte kan overhouden op je telefoon. Een video van 1 uur neemt zo tussen de 140 en 460 MB in beslag.

Exclusieve series

Het aanbod van Amazon is een stuk kleiner vergeleken met het aanbod van Netflix, maar er zitten wel veel series tussen die niet op Netflix te zien zijn. De dienst pronkt vooral met ‘The Grand Tour’. Een autoprogramma van de heren die vroeger ‘Top Gear’ presenteerden. Het programma is gemaakt door Amazon en exclusief op dit platform te zien. Daarnaast heeft Amazon nog 6 exclusieve series die minder bekend in Nederland zijn.

Transparent

The Man In The High Castle

Mozart in the Jungle

Hand Of God

Bosch

Red Oaks

Amazon heeft ook een aantal andere series waarvan een groot deel niet op Netflix te zien zijn. Bijvoorbeeld; Mr. Robot, The Shield, Seinfeld, Community, Startup, Justified en Fear the Walking Dead.

Mager filmaanbod

Op Amazon Prime Video staan honderden films, maar Netflix heeft er zo’n 2000 in de aanbieding. Meer dan een kwart van de films op Amazon Prime Video is ook op Netflix te vinden. De kwaliteit van de films is natuurlijk belangrijker dan het aantal. In dit lijstje zijn de meeste films en series die op het platform staan terug te vinden zodat je kunt zien welke films je aanspreken.

Amazon Prime video kost de eerste 6 maanden slechts €2.99. Daarna betaal je €5,99 per maand. Je kunt de dienst 7 dagen gratis uitproberen. Het abonnement wordt automatisch verlengd, maar kan op elk moment worden stopgezet.

Lees meer over: