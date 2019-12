Conclusie

Nu oudere smart-tv’s functionaliteit verliezen, is het goed om naar alternatieven te kijken. (Zie ook ons community topic: Zijn er apps verdwenen op jouw smart tv?). De Humax TV+ H3 is een gebruiksvriendelijke mediaspeler die het smart-menu van je tv goed kan vervangen. De apps laden snel en zijn vlot te bedienen met de meegeleverde afstandsbediening; met handige Netflix-knop.

Wat is de Humax TV+ H3?

De Humax TV+ H3 is een mediaspeler waarmee je onder meer Netflix kunt afspelen op je tv. Het kleine kastje lijkt op de Apple TV, maar heeft Android 4.4.2 Kitkat als besturingssysteem. Er is een eigen appstore met tv-apps. Hij heeft ook een afstandsbediening om de verschillende apps mee te bedienen. De beeldkwaliteit is maximaal 1080p (60 beeldjes per seconde).

Eenvoudige afstandsbediening

Bij de Humax zit een eenvoudige afstandsbediening waarmee je vlot door het menu gaat en alle functies goed kunt bedienen. Heel handig is ook de knop die direct toegang geeft tot Netflix. Er is ook een app voor de bediening, maar het toetsenbordje om teksten in te vullen werkt niet. Jammer, want teksten invoeren met een afstandsbediening gaat een stuk makkelijker op je smartphone.

Apps

De Humax koop je voor zijn smart-menu. De belangrijkste apps zijn aanwezig: Netflix, Youtube, Videoland, KIJK, NPO, NLziet en RTLXL. Knippr ontbreekt, maar volgens Quantis (de importeur van Humax-producten) komt die app in september 2017. Ook de nieuwe NPO Start dienst krijgt waarschijnlijk een app.

Geen alternatief voor Google Chromecast

De Humax is niet echt een goed alternatief voor de Chromecast. De Google Chromecast is met €40 veel goedkoper dan de Humax (prijs: €130). Een voordeel van de Humax is de afstandsbediening, maar de vraag is of je daar €90 meer voor wilt betalen. De Chromecast Ultra (€80) kan 4K-beeld streamen en dat kan de Humax niet.

Alternatief voor Apple TV?

Hangt er vanaf of je meer wilt dan alleen smart-tv-functies. De Humax is €50 goedkoper, maar minder veelzijdig dan de Apple TV (laagste prijs: €180). Naast tv kijken, kun je bijvoorbeeld gamen met de Apple TV. Ook kun je via de Apple TV lampen bedienen en slimme thermostaten zoals de Nest aansturen.

