Epson EcoTank

Nieuwe Epson EcoTanks

Op de elektronicabeurs IFA in Berlijn presenteerde Epson 5 nieuwe EcoTank-printers, die vanaf eind september 2015 in Nederland te koop zijn. Het zijn de opvolgers van de L355 en L555 die sinds 2014 op de markt zijn en ze werken op dezelfde manier en met dezelfde inkt.

Helaas is de EcoTank door de hoge prijs niet geschikt voor mensen die niet zoveel printen. De goedkoopste nieuwe EcoTank kost namelijk €270, fors meer dan normale inkjetprinters, die al vanaf zo'n €50 te koop zijn. Ook al zijn de kosten per pagina zeer laag, de hoge aanschafprijs haal je er niet uit. Bekijk hierboven de video met onze eerste indruk van de nieuwe EcoTanks.

Inmiddels zijn 4 nieuwe EcoTanks getest in onze vergelijkende printertest. De resultaten zijn vergelijkbaar met de oudere EcoTanks: de inktkosten zijn heel erg laag, maar de printkwaliteit valt tegen. Bekijk de testresultaten van:

Een printer die goedkoop print zonder gedoe met het wisselen van cartridges: dat had Epson voor ogen met de ontwikkeling van haar EcoTank inkjetprinters. Een mooie stap: het is erg fijn dat je geen omkijken hebt naar de hoeveelheid inkt en bijvullen hoeft pas na jaren. De printkwaliteit is voldoende voor alledaags gebruik en de printjes zijn vele malen goedkoper dan die van andere inkjetprinters. De EcoTank is daarmee (ondanks de hoge aankoopprijs) een aanrader als je veel print. Print je alleen in zwart, dan raden we ook een laserprinter aan die in hogere kwaliteit afdrukt.

Inkt voor duizenden afdrukken

De EcoTank-printers worden geleverd met genoeg inkt voor 4000 pagina's in zwart en 6500 in kleur. Een enorm aantal, volgens Epson genoeg om 2 jaar te printen. Dan moet je wel flink doorprinten: gemiddeld zo'n 14 pagina's per dag. Uit een eerdere enquête onder onze consumentenpanel bleek dat de gemiddelde consument slechts zo'n 30 pagina's per maand print. In dat tempo kun je bijna 30 jaar vooruit met de inkt in de EcoTank, als de printer dan nog werkt.

Goedkoop printen

Epson richt zich met de EcoTank op gezinnen en kleine bedrijven, die relatief veel printen. Voor deze consumenten is de EcoTank absoluut een goedkope oplossing.

We vergeleken de EcoTank met onze Beste Koop inkjetprinter van dit moment (december 2014): de Brother DCP-J552DW, die €105 kost. Met deze printer kost een zwarte tekstpagina €0,04 en een pagina in kleur met tekst en afbeeldingen €0,14. Print je de 4000 zwarte tekstpagina's en de 6500 pagina's in kleur die de EcoTank kan printen, dan kost dat inclusief aanschaf €1175. Dan is de €300 die de EcoTank kost een stuk goedkoper. Epson claimt dat je met de EcoTank 65% kunt besparen ten opzichte van de 10 bestverkochte printers in Nederland. Dat geloven we graag.

Zelfs vergeleken met zuinige laserprinters is de EcoTank goedkoop. De Beste Koop laserprinter (december 2014) Samsung Xpress M2825ND (€120) print tekstpagina's van €0,02 en pagina's met afbeeldingen van €0,06. Om net zo veel te kunnen printen als met de EcoTank ben je in totaal €590 kwijt. En dan print je alleen in zwart, niet in kleur.

In onderstaande grafiek is te zien dat de EcoTank pas na lange tijd voordelig wordt als je weinig print. De gemiddelde consument die 30 afdrukken per maand maakt, is na 8 jaar goedkoper uit met de EcoTank. Print je meer, zeg 75 afdrukken per maand, dan ben je na 3 jaar goedkoper uit met de EcoTank.

Prima voor alledaags gebruik

De EcoTank is volgens Epson geschikt voor alledaags printen, van onder meer entreekaartjes, recepten, routekaartjes en verslagen voor school en verenigingen. De inkt is speciaal ontwikkeld voor de EcoTank en is, door een andere samenstelling, ook niet bedoeld om lang mee te gaan. De EcoTank is daarmee niet geschikt om foto's te printen die jaren aan de muur moeten hangen.

De L355 is qua printtechniek en snelheid vergelijkbaar met Epsonprinters uit de XP200-serie, de L555 met printers uit de WF2000-serie. De geteste XP225 (december 2014) krijgt een 6,4 voor printkwaliteit. Pagina's met tekst in zwart krijgen een kleine 6, pagina's in kleur met grafieken of afbeeldingen een kleine 7. Die indruk krijgen we ook van de printjes die we maakten met de L555 (december 2014). De afdrukken zijn duidelijk, alles is prima leesbaar, maar het had wel strakker gekund. Maar dat hoeft niet, want het is prima geschikt voor alledaagse printjes: afdrukken die een paar dagen later in de oudpapierbak verdwijnen.

Beetje geknoei met installeren

Jaren geen cartridges kopen, dat is heerlijk. Dat de installatie van de EcoTank best even duurt, nemen we daarom voor lief. Er wordt een installatie-handleiding meegeleverd, die eenvoudig te volgen is. Je moet zelf de inkttanks vullen met de meegeleverde inktflesjes, die volgens Epson een 'druipvrije schenktuit' hebben. Het vullen gaat bijna probleemloos, alleen de blauwe inktfles lekte een beetje. Na het vullen heeft de EcoTank even 20 minuten voor zichzelf nodig. Die tijd gebruikt hij om de buisjes die van de inkttank naar de printkop lopen te vullen.

Printen via wifi

De EcoTank is uitgerust met wifi. Met de Epson iPrint-app kun je printen vanaf een tablet of smartphone. De EcoTank staat nog niet op de lijst met AirPrint geschikte printers van Apple. De EcoTank kan ook scannen en kopiëren. De kwaliteit daarvan is ook vergelijkbaar met die van de instapprinters van Epson.

Getest

De Epson EcoTank L355 is ook getest in onze vergelijkende printertest. Daarin wordt het beeld uit deze eerste indruk bevestigd: de inktkosten per pagina zijn zeer laag, lager dan ooit eerder in onze test, maar de printkwaliteit valt tegen.

Wat is de Epson EcoTank?

De EcoTank is een reeks inkjetprinters van Epson. Bijzonder is dat je bij aankoop van deze printer veel inkt krijgt meegeleverd. Niet alleen de standaard cartridges, zoals gebruikelijk, maar inkt voor 4000 zwarte pagina's en 6500 pagina's in kleur. Genoeg om meerdere jaren te printen.

De EcoTank werkt niet met normale cartridges maar met inkttanks, vandaar de naam. Deze tanks (70 ml per kleur) zitten aan de zijkant van de printer en zijn bij te vullen met inkt uit flesjes.

In 2014 bracht Epson voor het eerst twee modellen van de EcoTank op de markt in Nederland: de L355 (rechts afgebeeld, €250) en de L555 (€350). De L555 heeft een paar extra's die de L355 niet heeft: een fax, automatische documentinvoer en een schermpje.

Sinds september 2015 zijn er 5 nieuwe modellen te koop:

ET-2500: €269, scannen, kopiëren en wifi;

ET-2550: €299, scannen, kopiëren, wifi en AirPrint;

ET-4500: €399, scannen, kopiëren, wifi, AirPrint, fax en automatische documentdoorvoer;

ET-4550: €499, scannen, kopiëren, wifi, AirPrint, fax, automatische documentdoorvoer en automatisch dubbelzijdig printen;

ET-14000: €649, printen op A3.

Navulflesjes van 70 ml per stuk (zwart, magenta, cyaan, geel) kosten €10 per stuk. Een groot flesje zwarte inkt (140 ml) kost €15.

