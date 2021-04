D-reizen failliet: wat nu?

Ben ik mijn geld kwijt?

D-rt Groep (D-reizen en VakantieXperts) betaalt al verlopen coronavouchers niet uit, omdat het daar geen geld voor heeft. De leningaanvraag bij het Voucherfonds is door de rechter grotendeels afgewezen. Daarom komt het geld misschien ook niet.

Het uitgangspunt is dat je je reissom niet verliest bij een faillissement. Of dit nu gaat om een (aan)betaald bedrag of een corona-reisvoucher.

Corona-reisvoucher met SGR-dekking

Heb je een reisvoucher met SGR-dekking? Dan krijg je het geld van de SGR terug. De SGR stuurt klanten een uitnodiging om een claim in te dienen. Je kunt pas een claim indienen na bericht van de SGR. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht van SGR.

Reis (nog) niet geannuleerd

Is je boeking nog niet geannuleerd? Neem dan contact op met de reisuitvoerder om na te gaan of de reis doorgaat. Heb je een pakketreis geboekt met SGR-garantie? Dan beoordeelt SGR of een andere reisorganisatie je reis overneemt of dat je geld terug krijgt. Openstaande facturen kun je het beste opschorten. Dit geldt niet voor de franchisevestigingen van VakantieXperts.

Wat kan ik het beste doen?

Wat nu slim is om te te doen hangt af van je situatie. Bekijk welke situatie op jou van toepassing is.