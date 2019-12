Beter wifi door een beter modem?

Je krijgt een wifi-modem van je provider bij je nieuwe abonnement en gaat ervan uit daarmee goed draadloos internet te krijgen in je huis. Soms valt dat echter vies tegen. Waar kan het aan liggen? Bekijk of jouw router de oorzaak is van gebrekkige wifi en wat je eraan kunt doen.

Waar let je op bij een standaard wifi-modem?

Test eerst of je geleverde internetsnelheid op orde is via Speedtest.net of Fast.com. Zo ja, controleer dan de wifi-modem van je provider op onderstaande punten:

1. Bereik

In veel gevallen moet de modemrouter dichtbij de aansluiting van de internetprovider worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de meterkast. Daardoor staat de modem te ver weg en heb je niet voldoende wifi-signaal in je huis.

2. Niet up to date

Veel provider-modems zijn verouderd of van mindere kwaliteit. Ook hebben ze vaak niet de laatste firmware updates ontvangen, waardoor ze minder goed presteren.

3. Single- of dualband?

Een singleband modem kan maar 1 wifi-netwerk (de drukke 2,4 GHz band) in de lucht houden. Deze klassieke wififrequentie is zó populair dat hij overbelast raakt. Met een moderne (modem)router die ook op de 5 GHz band communiceert (een 'dualbandrouter') ontwijk je dit fileprobleem.

Er zijn overigens ook providers die dualbandrouters leveren, daar kun je dus op letten bij het afsluiten van een nieuw internetabonnement.

4. Minder mogelijkheden

De internetprovider heeft soms bepaalde soft- en hardwarefuncties uitgeschakeld. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een gastnetwerk te maken, ouderlijk toezicht te gebruiken of media af te spelen vanaf een centrale harde schijf. Waarschijnlijk doet de provider dit omdat er minder fout kan gaan als die opties eruit worden gehaald.

Oplossing: losse router erbij

Blijk je bijvoorbeeld een singleband modem van 8 jaar oud te hebben, dan kun je een hoop verbeteren door een nieuwe router van betere kwaliteit en met voldoende mogelijkheden te kopen. Deze losse router koppel je dan aan je huidige wifi-modem voor een extra krachtig wifi-signaal. Ook als je bereik slecht is door een ongunstige locatie van je wifi-modem, is een losse router erbij een goede investering. Deze kun je namelijk centraal plaatsen in je huis.

Maar eerlijk is eerlijk: je probleem kan ook aan andere factoren liggen, zoals een slechte wifi-chip/antenne in 1 van de verbonden apparaten. Smartphones, tablets en laptops hebben helaas niet allemaal dezelfde kwaliteit wifi-hardware aan boord.

Het is dus belangrijk eerst goed uit te zoeken waar in jouw geval het probleem ligt voordat je geld steekt in een nieuwe router.

Nieuwe router te duur?

Hoewel er fikse bedragen kunnen worden neergeteld voor een router, voldoet een goedkoper model meestal, zo blijkt uit onze tests van routers. Als je een minder snel internetabonnement hebt tot 50 Mbits/s, kun je al uit de voeten met een router onder de €100. Heb je een verbinding boven 100 Mbits/s dan is een router van maximaal €200 een goede keuze.

