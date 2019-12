Investeren in Bitcoins en andere zogeheten cryptovaluta is momenteel een hype. Succesverhalen, van mensen die er heel snel heel veel mee hebben verdiend, worden breed uitgemeten in de media. Intussen waarschuwen meer traditionele deskundigen voor de risico’s.

Wat zijn cryptovaluta?

Cryptovaluta zijn een vorm van elektronisch geld. Het bestaat alleen in virtuele vorm. Er zijn dus geen munten of briefjes van. Je kunt ermee betalen – contant, maar dan digitaal – zonder dat je daar een bank of een andere derde partij voor nodig hebt. Bitcoins en andere cryptovaluta zoals Ethereum, Dash, Ripple, Litecoin en Monero hebben niet 1 eigenaar, maar zijn eigendom van iedereen die er gebruik van maakt. De achterliggende, veilige technologie die dit allemaal mogelijk maakt, heet Blockchain.

Investeren in cryptovaluta

Met cryptovaluta kun je dus betalen, maar de meeste verhalen in de media gaan momenteel over mensen die er in hebben geïnvesteerd, met succes. Ter illustratie: wie voor €50 Bitcoins kocht in 2009 – het jaar waarin ze voor het eerst werden aangeboden – is nu multimiljonair. Maar ook wie ‘pas’ begin 2017 instapte, heeft een jaar later een winst van bijna 2000% (!) in de digitale wallet.

‘Anti-overheid, anti-regulering’

Voorstanders van de Bitcoin trekken graag de vergelijking met goud: ook dat heeft noch maatschappelijk nut noch een economische basis en is toch heel veel waard, enkel vanwege de schaarste ervan. Cryptovaluta, kortom, zijn hot. ‘Investeerders voelen zich slim. Ze begrijpen zaken die niemand anders begrijpt’, verklaart vooraanstaand econoom Robert Shiller. ‘De Bitcoin is anti-overheid, anti-regulering. Het is een prachtig verhaal.’

Niet zonder risico’s

Niet zo gek dus dat steeds meer mensen zenuwachtig worden, zeker nu met sparen geen droog brood meer valt te verdienen. Natuurlijk brengt beleggen altijd risico’s met zich mee, maar bij cryptogeld is dit risico behoorlijk groot. Wie bijvoorbeeld een aandeel koopt, schaft daarmee een stukje van het onderliggende bedrijf aan. Bij cryptogeld ontbreekt zo'n intrinsieke waarde. De waarde wordt alleen bepaald door de vraag van speculanten. Stappen die eruit, dan kan het zo afgelopen zijn. Daarnaast kunnen je wallets online worden gehackt of kan de digitale sleutel ervan zoekraken. Daardoor verlies je al je Bitcoins, of kun je er niet meer bij komen. Geen banken betekent namelijk óók geen toezichthouder waar je eventueel kunt aankloppen.

AFM raadt investeren af

Niet alleen daarom waarschuwde zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) voor de gevaren van ‘de zoveelste nieuwe Bitcoin’. Volgens de financiële toezichthouders zijn deze kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De AFM raadt consumenten zelfs af te investeren in nieuwe cryptovaluta, die in tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen of obligaties niet onder haar toezicht vallen.

Overeenkomsten met beurskrach

Ook 2 voormalige winnaars van de Nobelprijs van de economie spraken zich uit tegen de Bitcoin. Volgens Joseph Stiglitz zou het digitale betaalmiddel alleen populair zijn vanwege de mogelijkheden voor witwaspraktijken en verder geen enkel maatschappelijk nut dienen. De eerder genoemde Robert Shiller ziet overeenkomsten met de situatie voor de beurskrach van 1929. ‘De waarde loopt op. Net als de aandelenmarkten in de jaren twintig. Uiteindelijk wordt 1929 bereikt. Dan komt de munt naar beneden. Niet naar nul, maar zakken zal hij zeker’, zo voorspelt Shiller.

Slecht voor het milieu

Nóg een argument tegen Bitcoins is dat het 'mijnen' ervan veel elektriciteit kost. Wereldwijd minstens 40 TWh, evenveel als Hongarije in een jaar gebruikt. Om rendabel te zijn, moeten de speciale mining-computers permanent draaien en dat is slecht voor het milieu.

Advies Consumentenbond

De Consumentenbond is niet per se anti-cryptovaluta. Wel waarschuwt de bond - net als bij andere beleggingsvormen - er alleen geld in te steken dat je kunt missen. En in het kader van spreiding van de risico's, nooit meer dan 10% van hetvermogen dat je voor beleggingen beschikbaar hebt.

