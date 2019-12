Test kindertablets 2018

Wat zijn de beste tablets voor je kind? We zochten het uit door 4 speciale kindertablets + 3 reguliere tablets met kindomgeving specifiek te testen op aspecten die belangrijk zijn voor kinderen en ouders. Ook namen we ze mee in onze reguliere tablet test.

Samenvatting van de test

De Kurio Tab Advance scoort met een 7,9 in onze speciale test voor kindertablets veel beter dan de rest. Dat ligt vooral aan de goed uitgewerkte kinderapp en opties voor ouderlijk toezicht. Ook is hij snel genoeg voor spelletjes en Youtube video's. Met een 5,3 doet hij het in de reguliere tablettest minder goed, vooral vanwege de matige accuduur en schermkwaliteit.



De 3 gewone Adroid-tablets - van Acer, Lenovo en Samsung - zijn met afstand de beste in de reguliere tablettest. Op belangrijke aspecten zoals schermkwaliteit, gebruiksgemak, snelheid en accuduur zijn zij superieur ten opzichte van de speciale kindertablets.



Opvallend is dat deze 3 gewone tablets ook in de test voor kindertablets niet onder doen voor de 'echte' kindertablets, op de Kurio Tab Advance na. 2 van de 3 hebben dezelfde app met kinderomgeving als 2 echte kindertablets.



Over het algemeen is de kwaliteit van de beschikbare kindertablets sowieso erg matig. Op zowel onze test voor kindertablets als onze reguliere test scoren 3 van de 4 van de speciale kindertablets - van Denver , Archos en Waiky - onvoldoende. Vooral de tweede goedkoopste tablets - de Waiky Power Tab en de Denver TAQ-70282k - zijn niet prettig in het gebruik en bieden standaard onvoldoende beveiliging voor je kind.



, en - onvoldoende. Vooral de tweede goedkoopste tablets - de en de - zijn niet prettig in het gebruik en bieden standaard onvoldoende beveiliging voor je kind. Vier van de 7 tablets hebben een gratis versie van de KIDO'Z app met kindomgeving en opties voor ouderlijk toezicht. Deze versie schiet echter te kort in het bieden van een veilige speelomgeving. Alleen met de betaalde versie kun je de tablet veilig instellen. Kosten: €2,75 per maand of €6,40 voor het eenmalig ontgrendelen van alle premium mogelijkheden. Wel bieden sommige tablets een gratis proefperiode van 1 tot 3 maanden.

Testresultaten kindertablets

We hebben de tablets 2 testoordelen gegeven, 1 voor de kindertablet test en 1 voor de reguliere test. Op basis van het gemiddelde daarvan hebben we het eindoordeel bepaald. Het oordeel voor de reguliere test vind je terug in de pdf met de volledige tabel, net als alle suboordelen voor de 2 tests.

Voor deze speciale kindertablet test hebben we gekeken naar het instelgemak, de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht, de kindomgeving en de veiligheid daarvan, de degelijkheid van de tablet en eventueel meegeleverde hoes en de snelheid en accuduur bij kindspecifiek gebruik, zoals het kijken van kinderfilms op Youtube.

Merk & type Prijs Testoordeel Kids tablet test Kurio Tab Advance €120 6,6 7,9 Samsung Galaxy Tab A 7.0 €160 6,5 6,0 Lenovo Tab 4 8 (TB-8504F) €150 6,2 5,2 Acer Iconia One 8 (B1-850) €100 6,0 5,1 Archos Kid 3G €120 5,2 5,1 Denver TAQ-70282K €70 4,6 4,8 Waiky Power Tab €60 4,3 4,6

Resultaten per tablet

Kurio Tab Advance - 4 tot 11 jaar Testoordeel 6,6 Kids tablet test 7,9 Reguliere tablet test 5,3 Prijs €120 (hoes meegeleverd)

Een van de weinige tablets die standaard veilig is ingesteld, het omzeilen van de beveiliging is zeer moeilijk. Ook biedt de Tab Advance de meeste opties voor ouderlijk toezicht. Kurio houdt zelf filters bij met goedgekeurde websites en andere content, per leeftijdsgroep. Ook het instellen van tijdslimieten is mogelijk. De tablet is ook voor kinderen eenvoudig te gebruiken en biedt de meeste voorgeïnstalleerde spelletjes. In vergelijking met de reguliere tablets vallen de matige accuduur, schermkwaliteit en prestaties tegen. Voor simpele spellen en Youtube clips is hij echter snel genoeg. Overige testinfo (reguliere test) en eigenschappen / eerste indruk

Samsung Galaxy Tab A 7.0 - vanaf 4 jaar Testoordeel 6,5 Kids tablet test 6,0 Reguliere tablet test 6,9 Prijs €160

Het omzeilen van de beveiliging in de Samsung Kids Mode kan alleen met pincode van de ouders. Het aantal instelmogelijkheden is beperkt. Zo ontbreekt een handige manier om je kind veilig toegang te geven tot zowel een webbrowser als Youtube. Ook heeft je kind standaard toegang tot de appwinkel van Samsung. Tijdslimieten zijn wel mogelijk. De kindomgeving zelf is aantrekkelijk en is eenvoudig te gebruiken voor je kind, maar vergt wel wat tijd om in te richten met leuke apps. De accuduur is redelijk en de tablet is snel genoeg voor gebruik door jonge kinderen. Overige testinfo (reguliere test) en eigenschappen

Lenovo Tab 4 8 (TB-8504F) – vanaf 4 jaar Testoordeel 6,2 Kids tablet test 5,2 Reguliere tablet test 7,1 Prijs €150

De gratis versie van de KIDO’Z app is standaard niet goed beveiligd. Je kunt de kindomgeving dan niet afsluiten met een wachtwoord, zodat je kind er te makkelijk uit kan. De betaalde versie heeft die optie wel, en biedt verder tijdslimieten en het reguleren van apps, websites en video’s. Het gebruiksgemak van de kindomgeving is net voldoende en het aanbod van de voorgeïnstalleerde spellen valt wat tegen. Op reguliere testaspecten doet de Lenovo het erg goed: de accuduur is prima en hij heeft het mooiste scherm van alle 7 tablets. Overige testinfo (reguliere test) en eigenschappen

Acer Iconia One 8 (B1-850) – vanaf 4 jaar Testoordeel 6,0 Kids tablet test 5,1 Reguliere tablet test 6,8 Prijs €100

De gratis versie van de KIDO’Z app is standaard niet goed beveiligd. Je kunt de kindomgeving dan niet afsluiten met een wachtwoord, zodat je kind er te makkelijk uit kan. De betaalde versie heeft die optie wel, en biedt verder tijdslimieten en het reguleren van apps, websites en video’s. Het gebruiksgemak van de kindomgeving is net voldoende en het aanbod van de voorgeïnstalleerde spellen valt tegen. De tablet zelf doet het redelijk: het scherm en de accuduur zijn merkbaar beter dan bij de 4 kindertablets. Overige testinfo (reguliere test) en eigenschappen

Archos Kid 3G – van 4 tot 7 jaar Testoordeel 5,2 Kids tablet test 5,1 Reguliere tablet test 5,2 Prijs €120 (hoes meegeleverd)

De enige 10-inch tablet in de test. De opties voor ouderlijk toezicht (via parentsaround.com) bestaan uit het beperken van app- en internetgebruik via white/black lists, tijdslimieten en het bijhouden van het gebruik door je kind. Net als de KIDO’Z app die ook op de tablet staat, betreft het wel een gratis proefversie van 1 maand. Daarna kost de app €4 per maand. Het gebruiksgemak van de kindomgeving is net voldoende en de kwaliteit van de tablet zelf is erg matig. Overige testinfo (reguliere test) en eigenschappen

Denver Taq-70282K – van 4 tot 7 jaar Testoordeel 4,6 Kids tablet test 4,8 Reguliere tablet test 4,4 Prijs €70 (hoes meegeleverd)

De gratis versie van de KIDO’Z app is standaard niet goed beveiligd. Je kunt de kindomgeving dan niet afsluiten met een wachtwoord, zodat je kind er te makkelijk uit kan. De betaalde versie heeft die optie wel, en biedt verder tijdslimieten en het reguleren van apps, websites en video’s. Het gebruiksgemak van de kindomgeving is net voldoende en het aanbod van de voorgeïnstalleerde spellen valt tegen. Ook de schermkwaliteit en accuduur zijn erg matig, het scherm reageert wel relatief snel op aanraking. Andere varianten: TAQ-70283K (16 GB opslag), TAQ-90062K (9 inch), TAQ-10343 (10 inch)

Waiky Kids Power Tab – van 4 tot 7 jaar Testoordeel 4,3 Kids tablet test 4,6 Reguliere tablet test 4,1 Prijs €65

De beveiliging bestaat uit het oplossen van een simpel rekensommetje en is standaard alleen voldoende voor de jongste kinderen. Vanaf een bepaalde leeftijd kun je echter het sommetje vervangen door een veel veiligere pincode. Je kunt tijdslimieten instellen maar opties voor veilig internetten zijn afwezig. Het grootste voordeel van de Waiky is het grote aanbod van voorgeïnstalleerde spellen. De tablet zelf is in elk opzicht matig en onprettig in het gebruik, vooral het trage aanraakscherm is ergerniswekkend. Overige testinfo (reguliere test) en eigenschappen

Alternatief: maak je eigen tablet kidsproof

Heb je al een tablet en vind je het goed om die te laten gebruiken door je kind? Met restricties kun je ook voor iPadOS op je iPad (of iOS - iPhone) een veilige kindomgeving instellen. Hiermee kun je bijna net zoveel als op een speciale kindertablet, zoals het blokkeren van ongeschikte websites, apps en films - zonder dat je daar een speciale app voor nodig hebt.

Het grootse nadeel is dat je kind geen eigen account heeft, waardoor je de beperkingen dus ook voor jezelf instelt en je ze telkens handmatig uit moet zetten met de pincode. Ook het instellen van een tijdslot is hiermee niet mogelijk. Ook met Android en Windows kun je resticties instellen.

Wat is het verschil tussen een kindertablet en een gewone Android-tablet?

Een kindertablet herken je meteen aan de kleurrijke doos en meegeleverde roze en blauwe hoes. Buiten die uiterlijke kenmerken om zijn er echter weinig verschillen. Kindertablets en gewone Android-tablets bevatten dezelfde onderdelen, draaien allebei op Android en hebben soms zelfs dezelfde kindomgeving en app voor ouderlijk toezicht.

Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd: de makers van de Kurio Tab Advance hebben zelf hun eigen software ontwikkeld, die je op geen enkele andere tablet zal terugvinden. Verder zijn kindertablets vaak wat goedkoper, en daardoor kwalitatief niet zo goed als een gewone Android-tablet van een paar tientjes meer.

Privacy statement KIDO'Z - advertentie ID

Behalve naar de kwaliteit hebben we ook naar de privacy statements van de tablets en van de meegelerde software gekeken. In de verklaring van KIDOZ kwamen we een vreemde passage tegen. We lazen dat er een zogenaamd advertentie ID wordt aangemaakt van de gebruikers van de software, waarbij het normaalgesproken mogelijk moet zijn om het gedrag van de gebruiker in kaart te brengen voor adverteerders. Dit soort gerichte marketing op kinderen onder de 16 jaar is echter niet toegestaan volgens de wet.

Bij navraag gaf het bedrijf aan dat dit ID een speciaal ‘child-directed’ kenmerk meekrijgt, waar Google anders mee om gaat dan met advertentie ID’s voor volwassenen. Zo wordt er geen tracking informatie van de gebruikers opgeslagen en is de reclame die een kind te zien krijgt hooguit contextueel, oftewel gericht op de site of app die hij/zij bezoekt.

Bekijk ook onze tips voor het beschermen van je online privacy.

Verouderde Android-versies

Helaas draait geen van de 7 tablets op de nieuwste versie van Android. De Samsung Galaxy Tab A 7.0, Acer Iconia One 8 en Waiky Kids Power Tab zitten zelfs nog op het zwaar verouderde Android 5.1 en op een eveneens verouderde beveiligingsversie van Android. Dat is onder andere slecht voor de veiligheid, in ieder geval van het Android-gedeelte. Het sluit niet uit dat de kindomgeving zelf wel veilig is, zo lang die goed is afgesloten met een wachtwoord of pincode. Je wapent je verder tegen internetcriminelen door alleen apps te installeren vanuit bronnen die je vertrouwt, en door je wifinetwerk goed te beveiligen.

Bekijk ook ons overzicht van beschikbare updates voor alle geteste Android-tablets.

