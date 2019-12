Test zonnebrandmiddelen

Test|In 2019 testten we zonnebrandsprays voor kinderen met beschermingsfactor SPF 50 of 50+. Van de 14 geteste sprays krijgt er 1 een onvoldoende, omdat deze een te lage bescherming biedt tegen UVA. In 2018 testten we ook sprays met SPF 30 en in 2017 crèmes met SPF 30. Bekijk de uitkomsten van alle tests.

Opvallende punten uit de laatste test (2019)

Eén spray biedt te weinig bescherming tegen UVA.

Eén spray bevat mogelijk hormoonverstorende stoffen.

Eén spray bevat allergenen.

Update juli 2019

De Fotoprotector Pediatrics SPF 50+ zonnebrandspray voor kinderen van ISDIN, die onze Belgische collega's (Test Aankoop) testten, is in België tijdelijk van de markt gehaald omdat hij een veel lagere SPF (16,5) had dan op de verpakking werd beloofd (50).

Dit product is ook in Nederland te koop. We hebben hiervan melding gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het merk wordt (voornamelijk) aangeboden bij online drogisten en bij Bol.com. Het product is sinds juli ook in België weer in de verkoop. Test Aankoop heeft hun advies niet aangepast.

Welke merken hebben we getest?

2019 (voor kinderen: SPF 50 en 50+) 2018 (sprays SPF 30) 2017 (crèmes SPF 30) Alphanova Sun

Aptonia

Biodermal

Cien

Etos

Eucerin

Garnier

Hema

Kruidvat

Lancaster

Nivea

Vichy

Vision

Zenova Aptonia

Australian Gold

Biodermal

Etos

Garnier

Hema

Ladival

Lancaster

La Roche Posay

Lovea

Lucovitaal

Nivea

RoC

Solait

Vision Biotherm

Cien

Clarins

Clinique

Eucerin

Europrofit

Garnier

Hema

La Roche Posay

Lavera

Nivea

Solait

Vichy

Yves Rocher

Hoe wij zonnebrand testen

We testen verschillende aspecten van zonnebrand.

Bescherming tegen UVB- en UVA-straling

De testpersonen hebben verschillende huidtypen. Zij vertegenwoordigden de meeste gebruikers. Bij elke persoon wordt op een oppervlak van gelijke grootte steeds een gelijke hoeveelheid zonnebrand aangebracht.

Het middel laten we 15 minuten intrekken, dan stellen we de huid bloot aan straling. We meten vervolgens hoe lang het duurt voordat de huid rood wordt met het betreffende zonnebrandmiddel en hoe lang het duurt zonder.

Het middel laten we 15 minuten intrekken, dan stellen we de huid bloot aan straling. We meten vervolgens hoe lang het duurt voordat de huid rood wordt met het betreffende zonnebrandmiddel en hoe lang het duurt zonder. Bij de technische meting wordt de zonnebrand aangebracht op een glaasje waarbij we meten hoeveel straling er doorgelaten wordt. In totaal doen we 16 metingen per product.

Informatie op de verpakking

Om een verzorgingsproduct veilig te kunnen gebruiken moet er ook goede informatie op staan. Op de verpakking moet staan:

de adresgegevens van de fabrikant

het gewicht/of volume

hoelang je het kunt gebruiken

een batchnummer

waarschuwingen met betrekking tot het gebruik

de functie van het product,

de ingrediënten volgens INCI (Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten)

We hebben die informatie het liefst in het Nederlands. Deze teksten moeten ook nog goed te lezen zijn. En als het product een extra kartonnen verpakking eromheen heeft, zien we deze informatie bij voorkeur ook op de tube of fles.

Als de verpakking op een of andere wijze gesealed is - zodat je kunt zien dat het niet eerder door iemand anders gebruikt is - krijgt een product bonuspunten.

Claims

Op veel zonnebrandmiddelen staat een claim, maar voor veel van deze claims zijn er geen regels voor wanneer die op een product mogen staan. Veelvoorkomend is de claim 'dermatologisch getest', maar die zegt niets. Hypoallergeen heeft ook geen wettelijke definitie.

Als er op staat 'vrij van parabenen' (een soort conserveringsmiddelen), dan weet je niet of er geen andere stoffen in zitten die misschien ongewenst zijn. En niet alle parabenen zijn ongewenst. We hebben niet op waterbestendigheid getest, dus die claim kunnen we niet bevestigen of ontkrachten.

Ingrediënten

We hebben enkele ingrediënten aangemerkt als ongewenst en hebben gecontroleerd op basis van de ingrediëntenlijst of die er in zitten.

Gebruiksgemak

totaal oordeel

gemak van doseren

absorptie

aanbrengen

textuur

plakkerigheid

vettigheid

geur

kleur van de huid

