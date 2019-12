Voor- en nadelen van zonlicht

De zon heeft vele aanbidders, maar we weten inmiddels ook dat uren in de zon liggen niet zonder gevaar is. Hoewel zonnen de aanmaak van vitamine D stimuleert, is er ook een duidelijk verband tussen zonlicht en het ontstaan van huidkanker. Wat zijn de voor- én nadelen van zonnen?

Voordelen van zon

Zonlicht heeft een aantal goede eigenschappen. Zo zorgen zonnestralen voor een goed humeur en kan het huidziekten zoals eczeem en psoriasis helpen verminderen.

Ook zorgt zonlicht voor de aanmaak van vitamine D in ons lichaam, die nodig is voor gezonde botten, spieren en een goede weerstand. Maar voor de vitamine D hoeft je geen uren in de zon te liggen.

Nadelen van zon

Nadelen van blootstelling aan de zon zijn er ook. Zo is er een duidelijk verband tussen zonlicht en het ontstaan van huidkanker. Huidkanker komt steeds vaker voor omdat we onszelf vaker blootstellen aan zonlicht, maar ook omdat we ouder worden. De totale hoeveelheid zonlicht die op onze huid valt, neemt daardoor toe.

Huidkanker

Jaarlijks krijgen 47.000 Nederlanders de diagnose huidkanker. Van alle Nederlanders krijgt 1 op de 5 waarschijnlijk een keer in zijn leven huidkanker. Daarmee is huidkanker 1 van de 3 meest voorkomende kankervormen in Nederland.

Bij een groot aantal gevallen gaat het om een onschuldige vorm van huidkanker die gemakkelijk operatief te verwijderen is en niet kan uitzaaien.

Gevaarlijke moedervlek

Bij zo'n 3500 mensen wordt jaarlijks echter een gevaarlijke melanoom ontdekt: een moedervlek die grillig en meestal asymmetrisch van vorm is. De vlek kan ook pijn doen, dikker worden of gaan bloeden.

Let ook op schilferige rode plekken, wondjes of bultjes die maar niet weggaan. Bij twijfel, raadpleeg altijd een huisarts. Hij of zij kan je dan eventueel doorverwijzen naar de dermatoloog.

Meer informatie over huidkanker staat in onze Gezondgids van juni 2017 (pdf).

Wat is het verschil tussen UVA- en UVB-straling?

UVA en UVB zitten allbei in zonlicht, maar ook in het licht van een zonnebank. Het maakt voor de huid niet uit waar de straling vandaan komt:

UVA veroorzaakt huidveroudering en zonneallergie;

UVB dringt door in de bovenste huidlagen en zorgen voor huidverbranding en de aanmaak van vitamine D.

Beide vormen van straling dragen bij aan het risico op huidkanker.

Wist je dat…

een aangename temperatuur niets zegt over de zonkracht? Zonkracht is een maatstaf voor de hoeveelheid ultraviolette straling die in zonlicht zit en loopt van 1 tot 10. Vanaf 7 is de zonkracht behoorlijk hoog. Houd de zonkracht in de gaten via www.knmi.nl.

we het hele jaar door blootgesteld worden aan UV-straling?

UV-straling ook van onderaf kan komen? Onder meer door reflectie op water, zand en sneeuw.

de meeste mensen onvoldoende beschermd zijn, omdat ze te weinig zonnebrandcrème smeren? Ook herhalen ze het insmeren niet vaak genoeg om voldoende bescherming te bieden.

