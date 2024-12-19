Archief Wasdrogers

Repareren of vervangen en afdanken
Een probleem met witgoed probeer je natuurlijk eerst op te lossen. Maar soms is het beter om het apparaat te vervangen.
Een probleem met witgoed probeer je natuurlijk eerst op te lossen. Maar soms is het beter om het apparaat te vervangen.
Er zijn wasdrogers te koop voor minder dan €500. Maar ook voor bijna €2000. Wat moet je uitgeven aan een droger?
Het hele jaar door testen we wasdrogers van onder andere AEG, Miele en Samsung. We testen het energieverbruik, de droogprestaties, het gebruiksgemak en de droogsnelheid. Ook beoordelen we hoe vervelend het geluid is dat de droger maakt.
De wasdroger veroorzaakt het vaakst brand als het gaat om huishoudelijke apparaten. Hoe kun je brand voorkomen?
Als je een wasdroger koopt moet je rekening houden met bijvoorbeeld de capaciteit, verschillende programma’s of extra opties zoals een resttijdindicatie.
Maak je wasdroger regelmatig schoon. Zo voorkom je dat het pluizenfilter en de condensor verstopt raken en je wasdroger slechter werkt.
De was ophangen aan een droogrek is helemaal gratis. Gebruik je toch een droger? Dan hebben we een paar tips om nog wat geld te besparen.
Lees waar je op moet letten bij het aansluiten van een wasdroger.
We testen elk jaar veel wasdrogers. Maar hoe tevreden zijn consumenten met hun wasdroger?
Steeds meer huishoudelijke apparaten kun je bedienen via een app op je smartphone. Handig, of heb je het niet nodig? We hebben 8 apps getest.
De SpeedDryer is een energiezuinig alternatief voor de wasdroger. Met dit ronddraaiende wasrek droogt de was sneller dan op een normaal droogrek. De energie steek je vooral zelf in het ophangen van de was.