Grote verschillen in premieontwikkeling basisverzekering

Nieuws|Verzekeraars liggen in 2020 minder op één lijn als het gaat om de basispremie. De ene verzekeraar verhoogt de premie voor de basisverzekering, de ander verlaagt. Vorig jaar was er sprake van (forse) premiestijgingen bij vrijwel alle verzekeraars.

CZ

Als enige van de 4 grote verzekeraars verlaagt CZ de premies van al zijn basisverzekeringen. Volgens CZ kunnen zij lagere premies vragen door goede afspraken met zorgverleners en door teruggave uit de reserves.

De premies voor 2020:

Selecte naturapolis: €114,95 per maand (2019: €120,45)

Normale naturapolis: €120,95 per maand (2019: €124,80)

Restitutiepolis: €127,45 per maand (2019: €131,65)

Menzis

Menzis is de vreemde eend in de bijt onder de grote 4 zorgverzekeraars. Anders dan CZ, VGZ en Zilveren Kruis verhoogt Menzis de prijs voor al zijn basisverzekeringen. Door teruggave uit de reserves en goede afspraken met zorgverleners hebben ze de premiestijging wel weten te beperken, aldus Menzis zelf.

De premies voor 2020:

Selecte naturapolis: €111 per maand (2019: €109)

Normale naturapolis: €123 per maand (2019: €122)

Restitutiepolis: €133 per maand (2019: €125)

VGZ

Zorgverzekeraar VGZ laat de maandpremie voor de naturapolis met een euro dalen, terwijl die voor de restitutiepolis met €0,75 toeneemt.

De premies voor 2020:

Naturapolis: €119,95 per maand (2019: €120,95)

Restitutiepolis: €127,70 per maand (2019: €126,95)

Zilveren Kruis

Net als VGZ verlaagt Zilveren Kruis de premie voor de naturapolis en verhoogt het die voor de restitutiepolis. Ook hun budgetpolis neemt in premie toe.

De premies voor 2020:

Budgetpolis: €115,95 (2019: €114,95)

Naturapolis: €125,45 (2019: €126,95)

Restitutiepolis: €134,95 (2019: €133,75)

Overige verzekeraars

De premie van de basisverzekering van DSW was een week na Prinsjesdag al bekend. De maandpremie van de Schiedamse verzekeraar stijgt van €112 in 2019 naar €118 in 2020; een stijging van €72 op jaarbasis. Ook zorgverzekeraars onder de concerns Eno (Salland en Zorgdirect), ASR (Ditzo en de Amersfoortse) en IptiQ (Besured, Promovendum en National Academic) verhogen de premies van hun basisverzekeringen.

ONVZ en de daaronder vallende labels PNOzorg, VvAA verlagen hun premies.

Zorg en Zekerheid kiest net als VGZ en Zilveren Kruis voor een mix: de budgetpolis wordt duurder, de natura- en restitutiepolis goedkoper.

Kleinere verzekeraars volgen voorbeeld zorgverzekeraarconcern

Verder valt op dat kleinere verzekeringslabels van Achmea, CZ, Menzis en VGZ vaak het voorbeeld volgen van de grootste verzekeraar van het concern waar ze onder vallen. Zo verlagen OHRA, Nationale Nederlanden en Just de premies voor hun basisverzekeringen, net zoals CZ doet. En net als de premies bij Menzis, zien we ook de prijzen voor de basisverzekeringen van Anderzorg en HEMA stijgen.

Uitschieters

De grootste stijging van de basispremie vinden we terug bij De Amersfoortse, die zijn enige verzekering (een restitutiepolis) in 2020 aanbiedt voor €142,95 tegenover €133,30 in 2019. Dit is een stijging van €115,80 op jaarbasis.

De grootste daling in basispremie staat op naam van Nationale Nederlanden. De restitutieverzekering wordt op jaarbasis ruim €70 goedkoper en daalt in maandpremie van €128,60 in 2019 naar €122,76 in 2020.

Collectieve zorgverzekering wordt duurder

Als je een collectieve basisverzekering hebt, ga je daar komend jaar zeer waarschijnlijk meer voor betalen, zelfs als je verzekeraar de premie heeft verlaagd. Dat komt omdat de korting op de collectieve basisverzekering vanaf 2020 maximaal 5% mag bedragen. Voorheen was dit 10%. Bekijk ons rekenvoorbeeld.

