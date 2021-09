Stop schadelijke supplementen

Nieuws | 27 september 2021

Het merk Zechsal hanteert valse claims

Bij de zoektocht naar magnesiumpillen stuitten we ook nog op flesjes magnesiumolie, gel en crème.

Het merk Zechsal is daar een van. Bij het bekijken van de website zechsal.nl schrikken wij van de vergaande beweringen die ze daar maken over magnesium. Zo zou magnesium de medicatie bij kinderen met autisme en depressie prima kunnen vervangen. Ook zou magnesium helpen bij het voorkomen van een miskraam en een postnatale depressie. Dit soort ongegronde medische claims zijn verboden. Na melding bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is er opgetreden en zijn deze claims inmiddels van de website verwijderd.